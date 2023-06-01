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Журналист Азовский заподозрил пиарщиков КПРФ в воровстве идей

И назвал это пошлостью…

Суть дела такова. Сразу несколько интернет-сообществ, окормляемых региональным обкомом КПРФ (по мнению наблюдателей от редакции, за сим «творчеством» торчат уши одного персонажа – кандидата в депутаты Алексея Морозова… но это не точно), вышли с одинаковой жалобой на то, что их политические конкуренты, прежде всего, «Единая Россия», срывают красную наглядную агитацию.

В качестве примера приведено исчезновение агитационных плакатов «Надоели господа? Выбирай товарищей!», размещенных рекламным агентством «Факел» на своих площадках, в частности, остановочных павильонах.

Известный архангельский журналист и член Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» Илья Азовский сразу вспомнил, что нечто подобное в былые времена они проворачивали вместе с Гусаковым, но только от лица ЛДПР почти 20 лет назад.

- Такой же метод использовали в 2004 году тогдашние кандидаты в АОСД от ЛДПР: Азовский и Гусаков. Разрабатывается плакат с провокационным лозунгом, на неделю заключается договор с рекламной фирмой, по истечению 7 дней производится съемка «ликвидации» баннера и всё. Скандал готов: «Власти прессуют независимую оппозицию!».

В доказательство своей версии вольный журналист приводит такую аргументацию – «Если бы против КПРФ были нажаты определенные рычаги, то у коммунистов на руках имелись бы решения суда о снятии баннеров, но всё что мы видим — бумага о расторжении договора с фирмой «Факел». Будь у участников предвыборной гонки более серьёзные аргументы, поверьте, они бы поделились ими с общественностью».

В конце Азовский непрозрачно намекает, что любая идея стоит денег. Ну, а наши наблюдатели констатируют, что с приближением даты выборов все красное в Поморье уходит в желтизну…

04 август 17:02 | : Политика / Скандалы

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