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Илья Азовский возвращается в большую политику вместе с Джеком

Собственно, он из нее никуда не уходил, оставаясь в списке наиболее влиятельных вип-персон Поморья, но выступал в роли наблюдателя и критика.

И вот… член Ассоциации «Вольное дело», главред изданий «Правда Северо-Запада» и «Эхо севера» Илья Азовский вошел в первую тройку списка партии «Родина» на выборах в Архангельское областное Собрание и Архангельскую городскую Думу. Кроме него в тройке росгвардеец Гришаев и доктор Крюков.

Напомним, «Родина» перед каждыми выборами усиленно занимается поисками известных медиа-лиц, желательно с собственным информационным ресурсом. Илья Викторович полностью отвечает обоим требованиям.

Напомним, Азовский в середине нулевых уже побывал в депутатской шкуре регионального уровня (с перерывом на СИЗО), и считался в том созыве АОСД главным возмутителем спокойствия и нарушителем дресс-кода.

На вопрос нашей редакции – зачем вы садитесь в ту же лодку, коллега Азовский ответил в своей фирменной манере - коротко, но точно:

- Кругом шкуры и дураки, а Родина у нас одна. К тому же это единственная из политических партий, которая разрешила мне приходить на собрания и прочие тусовки вместе с собакой (овчаром Джеком, другом народа).

Наблюдатели от нашей редакции полагают, что Азовский – последний шанс региональной «Родины» снова запустить своего человека в законодательную власть хотя бы городского уровня.


06 июль 11:08 | : Политика

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