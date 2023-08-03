Аварию в Северном округе Архангельска взяла на контроль "Единая Россия"

Вчера в Северном округе Архангельска произошла авария на сетях канализационного коллектора. В районе улицы Кировской возле понтонной переправы произошла утечка канализационных стоков прямиком в реку Кузнечиха. К настоящему моменту последствия аварии устраняются.

Разгерметизация канализационного коллектора произошла на территории школы №43. На этом месте подрядная организация меняет участок сетей, принадлежащих ООО «ВодТрансСервис». По словам представителя подрядчика, канализационные стоки вышли на поверхность в момент вскрытия труб.

«Как нам сообщил заказчик, запорная арматура предварительно была перекрыта. Но в ходе выполнения работ выяснилось, что она фактически не выполняла своих функций. Скорее всего, причиной её неисправности оказался гидроудар или попросту вышла из строя со временем», - отметил представитель подрядной организации.

За непродолжительное время канализационные стоки практически доверху заполнили 100-метровый котлован вблизи школы. Чтобы не допустить затопления общеобразовательного учреждения и соседних дворов, бригада подрядчика принудительно перекрыла фланцы запорной арматуры металлическим листом, так называемое «заблинование». А специалисты «РВК-Архангельск» оперативно перенастроили работу сети водоотведения так, чтобы не допустить подпоров канализации.

Подрядная организация не смогла собственными силами устранить последствия аварии. На месте инцидента было собрано выездное совещание, в котором приняли участие представители администрации города и Северного округа, «РВК-Архангельск», собственник сетей, представитель подрядчика, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

«Ближайший канализационный коллектор для откачки стоков находится более чем в 300 метрах от места аварии. Поэтому будет организована работа по перекачке стоков при помощи насосной станции. До тех пор, устранение последствий аварии будет осуществляться специальной техникой в круглосуточном режиме», - пояснил главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

После откачки канализационных стоков, специалисты определят способы устранения причины аварии на коллекторе и заменят весь участок труб.

«Необходимо после откачки всей этой жидкости, обязательно провести обеззараживание почвы на территории школы и возле реки на Кировской. Чтобы от земли не исходил запах, напоминающий ученикам школы и жителям округа о случившейся здесь аварии. Мы будем держать эту ситуацию на особом контроле», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.



