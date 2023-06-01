Найди свой. В Архангельске завершен ремонт проездов по 22-м адресам

За 3 года работы программы городской администрации уже удалось привести в нормальное состояние более 90 проездов в разных округах города. Однако некоторых горожан ждало разочарование.

Объясняет ситуацию градоначальник Дмитрий Морев:

- Я понимаю, что не все горожане увидели в списках дорогу у своего дома. Но это только начало: мы будем продолжать программу, а в дополнение появилась новая – «Комфортное Поморье». Это возможность отремонтировать за счет бюджета даже те проезды, которые находятся в общей собственности жильцов конкретного дома.



В этом году средства на приведение в порядок внутридворовых и квартальных проездов были выделены из городского и областного бюджетов. На данный момент подрядчик завершил работу по 22-м адресам. Сейчас занимается проливкой швов и уборкой мусора, а департамент транспорта готовится к приемке объектов ремонта. Еще 7 проездов в настоящее время продолжают обновлять.



Список проездов опубликован в группе Открытый Архангельск.



