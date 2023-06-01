Дмитрий Морев рассказал о благоустройстве территорий для отдыха

От первого лица:

- В личных сообщениях и комментариях горожане озвучивают вопросы по благоустройству территорий отдыха. Готов подробно рассказать.



• Всего в этом году благоустраиваем 10 общественных пространств: скверы, аллеи и площадки.



• Прошлогодний победитель народного голосования – пляж на ул. Малиновского – в работе. Жители Северного округа волновались поздним стартом благоустройства. Спешу успокоить: технически объект не высокой сложности – успеем. Подрядчик ждал поставки плитки, на следующей неделе начнет ее укладку. А сейчас уже подготовлено основание, устанавливается бортовой камень. Скамейки и урны тоже заказаны у производителей.



• На площади у Дворца спорта работы по плитке завершены. Заказаны опоры освещения и скамейки. Департаменту городского хозяйства поручил до конца года решить вопрос с передачей градирни в собственность города. Планируем продолжить благоустройство и открыть здесь фонтан.



• В сквере у Швейной фабрики высокая степень готовности. «Изюминка» здесь – скамейки-катушки и богатое озеленение. Предусмотрена живая изгородь.



• На ул. Федора Абрамова получается красивая аллея. Нарядная плитка качественно уложена, я получаю много положительных отзывов по этой территории.



• Малый сквер на перекрестке пр. Советских космонавтов и ул. Гагарина принес немало проблем. На глубине была обнаружена плита: потребовалось время на демонтаж и большой объем вывозки. Сейчас новый этап – установка бортов.

• Еще один сквер на месте снесенного дома – в районе ул. Поморской, 41.



• На следующей неделе приступаем к укладке плитки на пешеходной зоне в районе пр. Троицкий, 104. Здесь установим 3 парковых качели!



• У круга на Обводном канале, 48-50 выполняем работу в комплексе. Сделаем необходимый противопожарный проезд. По нему на машине можно будет доехать до почты, где обустраиваем мини-парковку на 4 автомобиля и разворотную площадку. Чтобы машины не мешали пешеходам, далее проезд будет оборудован ограничителями. Туда сможет проехать пожарная машина, а в остальное время это будет пешеходная зона. Понижение бортов, тротуар вровень с проезжей частью – всё это часть разумного и выверенного подхода. Прошу жителей не спешить с критикой и опасениями и дождаться завершения работ, чтобы оценить конечный результат.



• В скверах у Нулевой версты и на Поморской темпы работ высокие, проблемных вопросов нет.



