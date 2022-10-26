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Депутат Госдумы Александр Спиридонов снова на Донбассе

Сейчас депутат находится в Мариуполе. С его слов в городе многое изменилось с момента последней поездки. В первую очередь восстанавливают социальные учреждения: детские сады, больницы, школы. 

Александр Спиридонов побывал в гуманитарном центре «Единой России». Он располагается в детском саду. Здесь заменены окна, завершаются работы по обшивке здания, появилось новое оборудование для отопления.

«В качестве волонтера второй раз отправился на Донбасс. Здесь по-прежнему необходима помощь волонтеров – и я не мог остаться в стороне. Радует, что мирная жизнь постепенно налаживается. На примере Мариуполя хорошо видно, что проблем еще много, но Россия их решает. Во время прошлого посещения я рассказывал об отсутствии водоснабжения, сейчас оно частично восстановлено. При необходимости воду всегда можно получить в гуманитарном центре «Единой России», - рассказал законодатель.

Депутат в составе добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской роты помогает в разгрузке фур с продуктами питания, одеждой, доставке воды, раздаче горячей еды, участвует в доставке грузов бойцам.  

23 ноябрь 16:19 | : Политика

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