Владимир Толгский оттачивает мастерство полемиста в дебатах со студентами САФУ

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» студенты политклуба САФУ вновь схлестнулись в дебатах с участниками предварительного голосования.

Один из самых успешных и динамичных проектов на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» – «Дебаты». Здесь студенты имеют возможность сразиться с более опытными, взрослыми противниками, приобрести навыки убеждения, переговоров и ораторского мастерства.

Более 30 тем на выбор, среди которых социальные, политические, вопросы развития Архангельска и области, а также бытовые и философские темы. Позиция определялась жребием, выступающий мог быть с ней не согласен, но должен был отстоять эту точку зрения. По 4 минуты на выступление, за которые нужно представить свою позицию, дать исчерпывающую аргументацию. Решающим фактором в определении победителя стало ораторское искусство.

«Голос дебатов» областного телевидения – Владимир Толгский занял место модератора. Он бессменный ведущий ток-шоу «Позиция», аналогичного проекта, где затрагиваются неоднозначные, остро-социальные вопросы.

Ведущий отметил, что проект на базе Штаба ему нравится даже больше, прежде всего, потому, что участники чувствуют себя максимально свободно и способны раскрыться с самой неожиданной позиции.

«Это, прежде всего, - игра. Но люди именно здесь себя проявили по-настоящему. Мне нравится такой формат тем, что люди заранее не знают, какую позицию им придется отстаивать, даже, если ты глубоко против, но правила обязывают, что ты должен быть на другой стороне баррикад. Участники учатся слышать не только себя, а друг друга, видеть другую позицию, находить контраргументы. Это все развивает критическое мышление», - отметил Владимир Толгский.

Студенты САФУ дали самый настоящий «бой» Алексею Белькову и Дмитрию Дорофееву – участникам предварительного голосования. Оба - известные общественные деятели в Поморье, имеют большой опыт публичных выступлений. Они отметили, что со студентами бороться не просто, а это является одним из показателей уровня образования молодежи.

«В юности я участвовал в аналогичных проектах, и мы тогда также соревновались с опытными политиками. Передача опыта – одна из главных задач старшего поколения.

Это здорово, что на базе Штаба существует такой проект, где каждый студент может вступить в полемику даже с опытными ораторами. Позиции могут быть схожи или разниться, но это все очень интересно и это опыт», - рассказал Дмитрий Дорофеев.

«Проект актуален тем, что здесь встретились представители разных поколений. У ребят свое мироощущение, у меня свое. В этой игре я понял одну важную вещь – наши дети правильно воспитаны! Они становятся настоящими гражданами с твердыми моральными принципами, очень этому рад», - отметил Алексей Бельков.



