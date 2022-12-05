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Дмитрий Морев обещал навести порядок в движении голубых

Речь, конечно, идет о новеньких архангельских автобусах.

Старт транспортной реформы находится на личном контроле главы Архангельска. Сегодня Дмитрий Морев выехал на автобусе – испытывал маршрут № 43, который долгое время не работал, а сейчас возвращен на улицы города. 

 - Я убедился, что маршрут востребован: сел на остановке у «Макси» и проехал до площади Ленина на работу. Водители уже убавили отопление в салонах – горожане об этом просили. Если где-то температура еще остается высокая, сообщайте – будем исправлять. В автобусе, на котором я ехал, работал только аудиоинформатор, а электронное табло не горело. В ближайшее время специалисты настроят эти опции во всех машинах, - поделился впечатлениями Дмитрий Морев.

 Глава города внимательно изучает комментарии горожан в соцсетях. Много жалоб поступает на скользкую площадку в новых МАЗах. Вопрос частный, но серьезный: техники будут искать решение, чтобы устранить эту проблему.

В поездке была возможность пообщаться с пассажирами. У горожан есть предложения по доработке и схем движения, и графиков. Контракты с перевозчиком позволяют нам варьировать расписание, количество рейсов. Жду обратной связи – пишите в комментариях свои предложения! – обратился Дмитрий Морев.

 Уже сегодня глава города встречается с руководителем автоколонны компании «Рико», чтобы обсудить первые корректировки графиков.


 

02 февраль 13:49 | : Политика / Экономика

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