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Игорь Арсентьев удивился продвинутости молодежи Северодвинска

Вчера глава города корабелов встретился с детским общественным советом, который помогает ему в управлении сложным хозяйством. Впечатления самые приятные:

- О взрослых проблемах глазами детей: пообщался с нашим детским общественным советом при главе города. Сразу отметил, что у ребят в их команде создана структура, где каждый занят своим направлением. А вместе детский совет решает достаточно важный и серьезный вопрос – защита прав подрастающего поколения.

 Сегодня договорились поговорить «без галстуков», рассказал о своём детстве и школьных годах. Удивлен, что ребят интересуют и совсем недетские вопросы: развитие спорта в городе, создание профильных программ для молодежи, есть и предложения по развитию городской среды. Уверен, что такое подрастающее поколение станет достойной сменой для руководства и развития нашего любимого города.


03 июнь 09:29 | : Политика

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