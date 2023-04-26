Они стали первыми

Стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» по Архангельской области. Публикуем фамилии известных людей, победивших в своих группах:
- Дмитрий Морев, глава Архангельска:
- Ваге Петросян, первый вице-губернатор Архангельской области;
- Виктор Иконников, заместитель губернатора, министр экономического развития;
- Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы;
- Игорь Годзиш, экс-мэр Архангельска;
- Александр Дятлов, вице-спикер АОСД, известный йог и вообще герой.
(кадр из фильма «Они были первыми»)