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Они стали первыми

Стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» по Архангельской области. Публикуем фамилии известных людей, победивших в своих группах:

- Дмитрий Морев, глава Архангельска:

- Ваге Петросян, первый вице-губернатор Архангельской области;

- Виктор Иконников, заместитель губернатора, министр экономического развития;

- Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы;

- Игорь Годзиш, экс-мэр Архангельска;

- Александр Дятлов, вице-спикер АОСД, известный йог и вообще герой.

(кадр из фильма «Они были первыми»)

29 май 07:53 | : Политика

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