Членство Николая Трухина в «Единой России» временно приостановлено

Информацию подтвердили источники редакции в региональном отделении партии. Это обычная процедура, когда член партии подозревается в серьезных преступлениях, особенно коррупционного характера.

Напомним, депутат Северодвинского горсовета Николай Трухин был задержан в пятницу по подозрению в получении крупной взятки. Впрочем, официальной информации от правоохранительных органов в СМИ пока не поступало. Как и опровержения.

Напомним, в этом созыве Николай Трухин занимал должность заместителя председателя городского парламента на неосвобожденной основе от фракции «Единая Россия». В прошлом он – секретарь городского отделения партии.

Вне политической жизни Трухин – руководитель муниципального акционерного общества «Лакомка». Наблюдатели от редакции полагают, что его задержание связано именно с этим видом деятельности.

(стоп-кадр оперативной съемки задержания Николая Трухина)