Александр Фролов: "Ветераны получат несколько десятков различных льгот"

Сегодня в школе №36 состоялось торжественное вручение удостоверений и нагрудных знаков «Дети войны» ветеранам Ломоносовского округа, на долю которых выпали тяготы военных лет и тяжелое послевоенное время.

Нагрудные знаки и удостоверения - это подтверждение присвоенного статуса и права на получение льгот и мер социальной поддержки.

Леониду Михайловичу Тарутину было 9 лет когда началась война. Он пережил холод и голод первой военной зимы м бомбежки Архангельска немецкой авиацией в августе-сентябре 1942 года.

- Бомбы зажигательные тушил. Город деревянный, немцы рассчитывали - сгорим, а не получилось, потому что мы были готовы. На крышах ночами дежурили.

Я знал, что надо делать, брал «зажигалку щипцами» – и в бочку с песком. Вот так и тушили мы их – все подростки, ребята и девчонки, - рассказал ветеран.

В разработке эскиза нагрудного знака «Дети войны» самое активное участие принимали ветераны. Именно по их просьбе на его обратной стороне была высечена надпись «Дети, закаленные войной».

- Совместно с губернатором Александром Цыбульским и правительством региона депутатский корпус областного Собрания обсуждает перечень мер социальной поддержки, которые будут установлены для детей войны. Мы систематизировали пожелания ветеранов, это несколько десятков различных льгот. Создана рабочая группа, которая изучит все варианты и представит их для более детального рассмотрения в правительство Архангельской области, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов на вручении знаков «Дети войны».

В честь представителей закаленного войной поколения ученики школы №36 представили музыкально-литературную композицию из фронтовых песен

Напомним, что Поморье стало 39 регионом России, в котором дети войны получат долгожданный официальный статус, а также льготы - соответствующий закон был принят областным Собранием и вступил в силу 23 марта 2023 года. Статус присваивается жителям региона, родившимся с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Закон о «Детях войны» также определяет основные направления государственной политики в отношении этой категории граждан. В их числе - социальные гарантии, поддержка общественных объединений детей войны, проведение различных мероприятий, которые направлены на проявление внимания и заботы к людям, чьё детство пришлось на фронтовое время. Конкретные дополнительные меры социальной поддержки сейчас находятся в разработке.



