Первые нагрудные знаки «Дети войны» в Поморье планируют вручить к 9 Мая

Первую партию знаков в количестве семи тысяч экземпляров рассчитывают получить уже в конце апреля и сразу начнут вручать жителям области, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Нагрудный знак продемонстрировала заместитель председателя Правительства Архангельской области Олеся Старжинская на координационном совете руководителей фракций партии «Единая Россия» в муниципальных собраниях депутатов. На встрече также присутствовали представители ветеранских и общественных организаций.

«Я хочу обратить внимание на надпись, которая будет на обороте. Мы с коллегами думали, что это будет фраза «Дети, опаленные войной», но спасибо, что вы нас подправили, и теперь здесь написано «Дети, закаленные войной», - сказала зампред регионального правительства.

Выдавать нагрудные знаки будут учреждения социальной защиты населения региона в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся данных.

Все нагрудные знаки – порядка 40 тысяч – поступят в регион и будут вручены в течение мая – июня.

23 марта 2023 года вступил в силу областной закон об утверждении статуса «Дети войны», инициированный губернатором Александром Цыбульским. Согласно закону, статус присваивается жителям Архангельской области, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. На сегодняшний день в Поморье проживают порядка 41,4 тысячи граждан, которые могут его получить.

Выдавать нагрудные знаки будут учреждения социальной защиты населения в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся данных.

Сейчас в регионе продолжается сбор предложений об установлении мер социальной поддержки новой категории граждан. Активное участие в этом процессе принимает региональное отделение партии «Единая Россия» – в первичных отделениях партии систематизируют пожелания ветеранов о льготах, которые могли бы быть установлены в Архангельской области.