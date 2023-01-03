"Это знаковое событие". Сергей Ковалев прокомментировал установление статуса "дети войны"

Губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский объявил об установлении статуса «дети войны».
Вопросом об установлении этого статуса в правительстве региона занимались основательно. По предложению ветеранских общественных организаций статус будет установлен в отношении людей, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. В Архангельской области проживает свыше 42 тысяч «детей войны». В ближайшее время инициатива будет внесена в областное Собрание депутатов.
«Не побоюсь этого слова – это знаковое событие для наших ветеранов. Еще в 2019 году при открытии в столице Поморья памятника «Дети войны» ветераны обращались с таким вопросом. И он связан не только с материальными выплатами или льготами, но и с восстановлением исторической справедливости. Ведь именно благодаря тяжелому труду поколения 30-40-ых годов прошлого века наша страна восстановилась после разрухи самой страшной войны. Поэтому такой запрос со стороны наших ветеранов – закономерен.
Первый шаг сделан – принято решение об установлении статуса «детей войны». Эта работа заняла долгое время, что вполне объяснимо: нужно было учесть мнение всех ветеранов, никого не забыть и не обидеть. Теперь надо работать уже над следующим этапом: определить набор льгот, которыми будут пользоваться «дети войны». Решение должно быть сбалансированным, в том числе с учетом возможностей регионального бюджета», - считает координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалев.