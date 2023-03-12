Тот, кто строит. Александр Фролов хочет продолжить депутатскую деятельность

Депутат облсобрания, председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов заявил об участии в предварительном голосовании «Единой России».

Александр Фролов родился в Архангельске. В 1980 году поступил в Архангельское мореходное училище им. капитана В.И. Воронина. Высшее образование получил в Ленинградском высшем инженерном морском училище им. адмирала С.О. Макарова. Трудовой путь начал в 1985 году, до 1992 года работал в Архангельском морском порту капитаном на судах Портофлота. С 1992 года успешно занимается самостоятельной предпринимательской деятельностью, является одним из создателей и руководителей строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» - крупнейшего застройщика региона.

Александр Фролов впервые избран в городской Совет в 2001 году, с тех пор представлял в интересы жителей Ломоносовского округа. С 2018 года депутат областного Собрания по округу № 4, куда входит часть Ломоносовского округа и Майской горки. Возглавляет комитет по по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Александр Михайлович женат, воспитывает троих детей.

Депутат продвигал программу развития Архангельска как областного центра. Быстроразвивающийся округ майская горка требовал усиленного развития инфраструктуры, социальной сферы. По программе была выполнена реконструкция дорог, а именно самый крупный за последние годы дорожный проект - реконструкция Ленинградского проспекта, строительство развязок на съезде с Северодвинского моста, продолжение Московского проспекта. В округе построен центр семейной медицины на ул. Галушина, что существенно разгрузило поликлинику №2. В сфере образования в Майской Горке открыты два детских сада в 7 и 6 микрорайоне, существующие здания детсадов реконструированы для создания дополнительных групп. В сентябре 2023 года начнет работу новая школа № 7 по ул. Карпогорская на 1600 мест – она станет самой крупной школой региона. К 2024 году в Майской горке закончится строительство еще одной школы на 860 детей. Капитально отремонтирована 95-ая школа.

В условиях пандемии парламентарием и его комитетом были предложены меры по поддержке экономики, в том числе малого и среднего бизнеса. Чтобы сократить расходы у предпринимателей, депутаты приняли законы, направленные на снижение налогов. Были снижены налоги для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. Был принят закон о налоговых каникулах. Комплекс мер позволил сохранить «на плаву» многие предприятия малого и среднего бизнеса, сохранить рабочие места, стабилизировать экономику.

Александр Фролов и его команда регулярно радуют жителей округа праздничными мероприятиями во дворах, спортивными соревнованиями, хоккейными турнирами, новогодними поздравлениями, не раз помогали жильцам с благоустройством внутридворовых проездов, установкой скамеек, ремонтом детских площадок. Парламентарий и его помощники решают многочисленные проблемы в сфере ЖКХ в конкретных домах, занимаются благоустройством дворовых территорий, адресно помогают школам, детским садам, больницам. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» вместе с активными горожанами сопровождают объекты, проверяют подготовку конкурсной документации, следят за сроками проведения торгов и качеством выполнения работ.

Компания Аквилон участвует в социальных проектах, например комплексного развития территории при застройке, берет на себя обязательства по строительству социальных квартир для сирот, многодетных, малообеспеченных граждан. За свой счет благоустраивает прилегающие территории, общественные пространства. Так, например, при строительстве делового центра DELTA на месте заброшенной территории была обустроена набережная и прогулочная зона для горожан. Компания занимается и историческими объектами культурного наследия, был воссоздан фасад здания на месте руинов дома Ивановой – Плотникова на набережной Северной Двины, восстанавливаются фасады пивзавода Суркова, на месте которого будет создан новый креативный кластер.

«Смысл предварительного голосования в том, что партия сможет выдвинуть на выборы самых достойных, тех, кого выберут сами граждане. Только в конкурентной борьбе можно завоевать право идти на выборы от партии «Единая Россия». Передо мной и моей командой стоит задача продолжить решать проблемы нашего округа. Те пожелания от граждан, с которыми мы шли на выборы в 2018 году и работали весь период отчасти выполнены, но многое еще предстоит сделать. Это касается ремонта дорог, освещения улиц, переселения из аварийного жилья, доступности и качества медицины, образования, модернизации инженерных коммуникаций, работы УК и решение проблем в сфере ЖКХ, озеленения, благоустройства дворов, парков и скверов и так далее.

Этого можно достичь только в связке с правительством, администрацией округа, молодежными, ветеранскими организациями, активными горожанами, неравнодушными к жизни своего округа, двора, дома. Для этого у людей у самих должно быть чувство «хозяина» на территории, желание развивать, быть сопричастным к жизни округа. С этой целью мы и проводим наши мероприятия во дворах, чтобы соседи могли познакомиться, сплотиться для решения общих проблем», - рассказал Александр Фролов.