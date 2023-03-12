Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске обсудили перспективы развития Севморпути

Вопросы развития Северного морского пути обсудили на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– Мы проводим заседание Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В первую очередь обсудим ход исполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию Северного морского пути. Отдельно поговорим о развитии Архангельского транспортного узла, достижении целевых показателей грузопотока, – открыл заседание Юрий Трутнев. – Архангельск всегда занимал важное место в транспортной системе Арктики. Здесь расположен один из немногих незамерзающих северных портов. Он достаточно близко находится к центрам формирования грузовой базы. В 2022 году грузооборот порта Архангельск составил 6,6 миллиона тонн и превысил грузооборот 2021 года на 24%. Мероприятия по развитию Архангельского транспортного узла входят в план развития Северного морского пути до 2035 года. Они включают в себя создание нового глубоководного порта с мощностью порядка 40 миллионов тонн грузов в год, дноуглубительные работы, развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, Архангельский транспортный узел является одним из ключевых центров перевалки грузов для действующих и перспективных арктических проектов. Его позиции значительно укрепляются в транспортной системе Северного морского пути, в том числе в силу новых геополитических и экономических условий, изменивших логистические цепочки движения и доставки грузов.

Ключевые морские операторы Архангельской области продолжают развивать свою портовую инфраструктуру, модернизировать причалы. Архангельский морской торговый порт с 2021 года приступил к строительству новых и реконструкции имеющихся грузовых площадок и причалов, приобретению малой перегрузочной техники, ввел в эксплуатацию отдельный участок упаковки и комплектации грузов на терминале «Экономия». Компания приступила к реализации программы по повышению операционной эффективности предприятия. 

Резидент АЗРФ – компания «Полар Транс» – ведёт строительство современного железнодорожного терминала с площадкой для выгрузки и хранения грузов и склад-платформой с подъездными железнодорожными путями. Терминал рассчитан на обработку около 200 тысяч тонн в год. 

Логистическая компания «Арктик Консалтинг Сервис» планирует в этом году строительство двух дополнительных причалов для перевалки генеральных и наливных грузов на территории Соломбальского грузового терминала. Компания «Архречфлот» уже обустроила новые причалы, расширила складские площади и ввела в эксплуатацию третий грузовой терминал.

Вместе с тем структурными элементами Архангельского транспортного узла являются не только действующий порт и перспективный глубоководный район порта, но и железнодорожная, автодорожная, мостовая инфраструктура, подъездные пути, которые также требуют развития: реконструкции и модернизации.

Основные объёмы грузов поступают в морской порт Архангельск автомобильным и железнодорожным транспортом. Стивидоры морского порта постоянно испытывают затруднения с доставкой грузов из-за значительного скопления транспортных средств на подъездах к грузовым районам, перегрузки в отдельные периоды ключевых железнодорожных узлов, в частности станции Соломбалка. Для дальнейшего увеличения грузовой базы подходы к основным грузовым районам нуждаются в расширении и модернизации.

Разработка комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла ведётся по поручению Правительства России. Предложения были представлены руководством Архангельской области в Минтранс России. Проект плана включает в себя позиции по развитию портовой, сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктуры действующего порта, развитию кадрового потенциала транспортной сферы, цифровизации портовой деятельности, созданию условий для развития услуг судоремонта в непосредственной близости от Севморпути. На основе предложений области Минтранс России подготовил проект распоряжения Правительства России. По данным Минтранса России, документ проходит согласование в федеральных министерствах и ведомствах.

Юрий Трутнев поручил Минтрансу России совместно с Минвостокразвития России в течение двух недель представить в Правительство России доклад с конкретизацией развития Архангельского транспортного узла.

Обсуждались дополнительные мероприятия по достижению целевых показателей грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году. Как напомнил Юрий Трутнев, задача, поставленная Президентом России, к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Целевой показатель 2023 года составляет 36 млн тонн.

По словам вице-премьера, компании, взявшие на себя обязательства по обеспечению грузопотока Северного морского пути, готовы их выполнять.

– Мы задали вопрос ещё раз всем компаниям, кто на какие объёмы грузов выходит. Некоторые сложности есть: у нас уменьшился объём транзита. Мы ещё раз поговорили с компаниями. Компании готовы перенести часть потоков с других транспортных коридоров. Мы должны посмотреть экономическую целесообразность относительно этих действий, чтобы это было не в убыток, чтобы это работало на экономику, а не против её, но тем не менее мы будем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы выполнить поставленную Президентом задачу, – сказал Юрий Трутнев.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Юрий Трутнев отметил, что развитие Северного морского пути является стратегическим для экономики России.

– Такое развитие требует и дополнительных затрат, и усилий. Но в результате у нас будет своя дорога всего одна из двух в мире – надёжная, безопасная и под контролем Российской Федерации, – подытожил он. 

14 апрель 08:07 | : Политика / Экономика

Главные новости


Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска
Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (166)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20