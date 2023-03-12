В Архангельске обсудили перспективы развития Севморпути

Вопросы развития Северного морского пути обсудили на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– Мы проводим заседание Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В первую очередь обсудим ход исполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию Северного морского пути. Отдельно поговорим о развитии Архангельского транспортного узла, достижении целевых показателей грузопотока, – открыл заседание Юрий Трутнев. – Архангельск всегда занимал важное место в транспортной системе Арктики. Здесь расположен один из немногих незамерзающих северных портов. Он достаточно близко находится к центрам формирования грузовой базы. В 2022 году грузооборот порта Архангельск составил 6,6 миллиона тонн и превысил грузооборот 2021 года на 24%. Мероприятия по развитию Архангельского транспортного узла входят в план развития Северного морского пути до 2035 года. Они включают в себя создание нового глубоководного порта с мощностью порядка 40 миллионов тонн грузов в год, дноуглубительные работы, развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, Архангельский транспортный узел является одним из ключевых центров перевалки грузов для действующих и перспективных арктических проектов. Его позиции значительно укрепляются в транспортной системе Северного морского пути, в том числе в силу новых геополитических и экономических условий, изменивших логистические цепочки движения и доставки грузов.

Ключевые морские операторы Архангельской области продолжают развивать свою портовую инфраструктуру, модернизировать причалы. Архангельский морской торговый порт с 2021 года приступил к строительству новых и реконструкции имеющихся грузовых площадок и причалов, приобретению малой перегрузочной техники, ввел в эксплуатацию отдельный участок упаковки и комплектации грузов на терминале «Экономия». Компания приступила к реализации программы по повышению операционной эффективности предприятия.

Резидент АЗРФ – компания «Полар Транс» – ведёт строительство современного железнодорожного терминала с площадкой для выгрузки и хранения грузов и склад-платформой с подъездными железнодорожными путями. Терминал рассчитан на обработку около 200 тысяч тонн в год.

Логистическая компания «Арктик Консалтинг Сервис» планирует в этом году строительство двух дополнительных причалов для перевалки генеральных и наливных грузов на территории Соломбальского грузового терминала. Компания «Архречфлот» уже обустроила новые причалы, расширила складские площади и ввела в эксплуатацию третий грузовой терминал.

Вместе с тем структурными элементами Архангельского транспортного узла являются не только действующий порт и перспективный глубоководный район порта, но и железнодорожная, автодорожная, мостовая инфраструктура, подъездные пути, которые также требуют развития: реконструкции и модернизации.

Основные объёмы грузов поступают в морской порт Архангельск автомобильным и железнодорожным транспортом. Стивидоры морского порта постоянно испытывают затруднения с доставкой грузов из-за значительного скопления транспортных средств на подъездах к грузовым районам, перегрузки в отдельные периоды ключевых железнодорожных узлов, в частности станции Соломбалка. Для дальнейшего увеличения грузовой базы подходы к основным грузовым районам нуждаются в расширении и модернизации.

Разработка комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла ведётся по поручению Правительства России. Предложения были представлены руководством Архангельской области в Минтранс России. Проект плана включает в себя позиции по развитию портовой, сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктуры действующего порта, развитию кадрового потенциала транспортной сферы, цифровизации портовой деятельности, созданию условий для развития услуг судоремонта в непосредственной близости от Севморпути. На основе предложений области Минтранс России подготовил проект распоряжения Правительства России. По данным Минтранса России, документ проходит согласование в федеральных министерствах и ведомствах.

Юрий Трутнев поручил Минтрансу России совместно с Минвостокразвития России в течение двух недель представить в Правительство России доклад с конкретизацией развития Архангельского транспортного узла.

Обсуждались дополнительные мероприятия по достижению целевых показателей грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году. Как напомнил Юрий Трутнев, задача, поставленная Президентом России, к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Целевой показатель 2023 года составляет 36 млн тонн.

По словам вице-премьера, компании, взявшие на себя обязательства по обеспечению грузопотока Северного морского пути, готовы их выполнять.

– Мы задали вопрос ещё раз всем компаниям, кто на какие объёмы грузов выходит. Некоторые сложности есть: у нас уменьшился объём транзита. Мы ещё раз поговорили с компаниями. Компании готовы перенести часть потоков с других транспортных коридоров. Мы должны посмотреть экономическую целесообразность относительно этих действий, чтобы это было не в убыток, чтобы это работало на экономику, а не против её, но тем не менее мы будем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы выполнить поставленную Президентом задачу, – сказал Юрий Трутнев.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Юрий Трутнев отметил, что развитие Северного морского пути является стратегическим для экономики России.

– Такое развитие требует и дополнительных затрат, и усилий. Но в результате у нас будет своя дорога всего одна из двух в мире – надёжная, безопасная и под контролем Российской Федерации, – подытожил он.