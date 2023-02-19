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По заветам Ломоносова. В Холмогорской библиотеке пройдет модернизация

Планы модернизации учреждения во время рабочей поездки в Холмогорский округ обсудили председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева (фракция «Единая Россия») и министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

 В центральной библиотеке  проведут ремонт, закупят современное оборудование, а книжный фонд пополнится новыми изданиями. 

По словам директора Холмогорской централизованной библиотечной системы Ирины Липской, в апреле должны состояться конкурсные процедуры по определению подрядной организации. По плану ремонтные работы должны быть завершены к концу июня, оснащенная  современным оборудованием и мебелью библиотека откроется к осени. На модернизацию учреждения из бюджетов всех уровней направят 12,7 млн рублей. Напомним, что модернизация учреждений культуры отражена в народной программе «Единой России». 

 В оформлении библиотеки используют оттенки желтого, голубого и красного цветов, которые, по теории «трех цветов» Ломоносова отражают природу белого света. В интерьерах будут присутствовать и элементы мозаики, производством которой в России занимался наш великий земляк. В орнаментах на стенах и мебели также будут прослеживаться мотивы домовой росписи и деревянного зодчества, холмогорской резной кости. 

 Екатерина Прокопьева обратила внимание на то, что модернизация коснется только части помещений. В проект не вошла размещенная на втором этаже детская библиотека.

 «Частичный ремонт и обновление – не выход из ситуации. К вопросу нужно подойти комплексно, чтобы люди увидели полноценный результат преобразований. Необходимо доводить библиотеку до ума за счет текущего финансирования», – сказала Екатерина Прокопьева.

 По словам председателя областного Собрания, также уже сегодня необходимо думать о том, как наполнить обновленное пространство событиями и мероприятиями, интересными людям разных возрастов.

 Ирина Липская также рассказала о дальнейших планах библиотеки.  В этом году будет реализован проект «Светлый мастер земли Холмогорской», направленный на сохранение литературного наследия северного писателя, уроженца села Холмогоры Николая Жернакова.  110-летие со дня его рождения будет отмечаться в 2024 году. В рамках проекта предусмотрено переиздание двухтомного сборника произведений автора тиражом в 1000 экземпляров, которые будут направлены во все библиотеки области. Проект поддержан губернаторским фондом «Вместе мы сильнее».

Как рассказала Оксана Светлова, в этом году в Архангельской области  создадут пять модельных библиотек. Всего до модельного стандарта обновлено 16 учреждений.

 Представители депутатского корпуса и регионального правительства вместе с главой Холмогорского округа Павлом Волосатовым посетили другие культурные и туристические объекты, обсудили планы обновления учреждений культуры, развития муниципальных музеев и восстановления дома купцов Бажениных в Вавчуге. Одной из задач стало создание туристско-информационного центра на родине Ломоносова. 

06 апрель 14:43 | : Политика / Культура

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