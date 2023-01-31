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Спикер АОСД: "Мы видим как меняется отношение людей к культуре"

Екатерина Прокопьева оценила состояние отремонтированных в рамках нацпроекта Культура» и народной программы «Единой России» объектов культуры.

 14 культурно-досуговых центров и сельских клубов были капитально отремонтированы в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура». В текущем году планируется отремонтировать еще два культурно-досуговых центра в Няндомском и Верхнетоемском округах. 

 «Архангельская область занимает первое место на Северо-Западе России по количеству отремонтированных сельских домов культуры. В неудовлетворительном состоянии пока находятся 85 объектов или 18 % от общего количества», – рассказала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

 «Мы видим, как меняется настроение и отношение людей, появляется больше мероприятий и кружков, растет число посетителей. Проект работает и работает для людей»,– рассказала председатель Вельского районного Собрания депутатов Татьяна Абрамова (фракция «Единая Россия»).

 В 2022 году оборудованы два кинозала в Северодвинске и Вельске, виртуальный кинозал в Котласе на 40 мест. Начаты капитальный ремонт здания детской музыкальной школы Баренцева региона в Архангельске и реновация областной научной библиотеки имени Н.А.Добролюбова. В этом году должно завершиться строительство Дома культуры в деревне Ватамановская Каргопольского округа. 

Новые возможности после капитального ремонта в 2022 году получили семь муниципальных музеев Поморья. В этом году будут отремонтированы ещё три – в Котласе, Верхнетоемском округе и Архангельский краеведческий музей.  

 Особое внимание уделяется малым городам и сельским населенным пунктам, где ремонтируются дома культуры, открываются модельные библиотеки. Такую библиотеку посетила в Коряжме председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Обновленное в 2022 году пространство с зонами для чтения, общения, совместной работы, интеллектуальным и IT-залом, детским игровым уголком стало центром семейного чтения и отдыха для жителей Коряжмы. В библиотеке даже в вечерние часы много людей: с момента открытия в сентябре число читателей  увеличилось на 500 человек. На заседании Екатерина Прокопьева обратила на внимание на уникальный для региона опыт - в библиотеке открыта "библиопродленка», где младшие школьники интересно и с пользой проводят свободное время.

 В 2022 году в Архангельской области открыто пять, а всего действует 16 модельных библиотек.

 Финансирования мероприятий в рамках нацпроекта ежегодно увеличивается. В 2023 году на эти цели запланировано 726 млн рублей, в два раза больше, чем в предыдущем. При этом финансовая поддержка из областного бюджета выросла с 30 млн до 200 млн рублей. 

«Возможности, которые сейчас появляются, надо использовать. Но отремонтировать стены и крышу – это не самое главное. Главное, обеспечить условия для самореализации людей и доступ к культурным ценностям», – заявила председатель комитета областного Собрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

 Она также напомнила, что по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в областном бюджете предусмотрено 55 миллионов рублей на приобретение 16 "Газелей" для гастрольных поездок творческих коллективов в сельские населенные пункты. В ближайшее время состоится распределение автотранспорта, поэтому муниципалитеты должны предусмотреть необходимое софинансирование.

 Обсуждая тему, депутаты отметили, что построенные и отремонтированные здания и приобретенное оборудование должно использоваться эффективно.

 «Мы видим, что сельские дома культуры, музеи, библиотеки обретают новый вид, что детские школы искусств обеспечиваются инструментами, оборудуются виртуальные концертные залы и кинозалы, повышается квалификация специалистов. Но нужно наполнить современные пространства жизнью. Для этого необходимы интересные программы и проекты, которые могут получить не только муниципальную, но и региональную поддержку», – сказала Екатерина Прокопьева. 

09 март 13:23 | : Политика / Культура

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