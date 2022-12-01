В Архангельской области открылись модельные библиотеки для детей

Новое библиотечное пространство создано в поселке Уемский на базе центральной детской библиотеки Приморского района. С функционалом обновленного учреждения ознакомился секретарь Архангельского реготделения партии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Создание библиотеки нового поколения открыло новые возможности не только для юных жителей Уемского, но и ребят из отдаленных территорий. Теперь ребятам с Соловков, Летней Золотицы, Лопшеньги, Яреньги и из других населенных пунктов Приморского района доступны тематические комплекты детской литературы, онлайн-трансляции краеведческих и литературных мероприятий, а также многое другое, что стало возможно благодаря модернизации центральной детской библиотеки.
В библиотеке будет работать пять кружков для ребят всех возрастных категорий. Есть также уютная зона для общения, где родители могут провести время с детьми. Предусмотрен и специальный уголок для малышей – здесь достаточно литературы для дошкольников, в том числе развивающих книг.
Особое место в новом дизайне учреждения заняли два тематических зала: событийный для проведения мероприятий и «Северная изба», который знакомит с поморской культурой и выступает творческой площадкой для молодежи.
Всего в библиотеке оборудовано семь многофункциональных пространств, в их числе – коворкинг-зона, оснащенная современным оборудованием, а также интеллект-зал для организации чтения и работы с информационными ресурсами. Вместе с этим учреждение теперь оборудовано системой автоматизированного обслуживания, а библиотечный фонд библиотеки пополнили 2 318 новых книг.
Библиотека теперь не просто место, куда приходят за книгой. Здесь можно и познакомиться с историей, и почитать в уютном кресле, и поучаствовать в самых разных активностях. Каждый посетитель найдет себе занятие по душе – подростки могут почитать учебную и классическую литературу, через очки виртуальной реальности погрузиться в сказочный мир Степана Писахова, поиграть в настольные игры и многое другое.
Малышей также ждут разнообразные книги – от классических до интерактивных, читать которые можно при помощи планшета. Узнать мир помогут также и ароматные книги, которые не только рассказывают о каких-либо вкусах, но и дают возможность почувствовать их запах.
«Именно такими современными и должны быть все наши детские библиотеки. Созданные здесь условия для чтения, творчества и всестороннего общения соответствуют всем необходимым стандартам. Мы и дальше продолжим создавать такие комфортные общественные пространства в регионе – в 2023 году еще пять муниципальных библиотек будут переоснащены в соответствии с модельным стандартом», – отметил Александр Цыбульский.
Еще две модельные библиотеки – в Коряжме и Котласе – распахнули свои двери для северян. На модернизацию каждой библиотеки было направлено более семи млн. рублей из консолидированного бюджета.
В Котласской городской детской библиотеке выполнен текущий ремонт, приобретены новая мебель и оборудование, благодаря чему появились «шумные» и «тихие» зоны, с открытыми и закрытыми пространствами.
Еще одной открывшейся после модернизации стала «Библиотека семейного чтения» в Коряжме. Учреждение стало уникальным местом, рассказывающим об истории края и объединяющим семьи в семейно-просветительской программе «Кедр».
В обновленной библиотеке для читателей разных возрастных групп появились современные и удобные пространства, где расположились семейный абонемент, компьютерная зона, площадка для проведения культурно-просветительских мероприятий, зоны для прослушивания аудиокниг и общения небольших групп по интересам и многое другое. Обновлен книжный фонд – в библиотеку поступило 1265 экземпляров новых книг.
В следующем году модельные библиотеки появятся в Котласском, Холмогорском и Коношском районах, а также в Вилегодском округе и Архангельске. Открытие таких учреждений культуры – приоритет народной программы «Единой России».