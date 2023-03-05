В Архангельске подведены итоги конкурса "Помни их имена"

В Архангельске состоялось заседание экспертного совета конкурса, на котором были подведены итоги регионального конкурса «Помни их имена». Его цель – реализация проектов, направленных на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок.



Инициаторами конкурса выступили региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Конкурс проводится при поддержке Правительства Архангельской области.



«Основная цель, при формировании конкурсной программы – привести в порядок места памяти. Ведь уже через два года состоится 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войны, и хочется, чтобы люди могли почтить память своих героических предков рядом с обновленными, красивыми и благоустроенными памятниками. Это один из важных пунктов Народной программы «Единой России», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков



В прошлом году, благодаря поддержке фракции «Единая Россия» в региональном парламенте из областного бюджета для проведения конкурса было дополнительно выделено 20 миллионов рублей.



Определить победителей предстояло экспертному совету из 11 человек. Среди них - представители общественности, ветеранских организаций, российского военно-исторического общества и активисты партии «Единая Россия».



Всего, для участия в конкурсе было направлено более 100 заявок из всех муниципальных образований Поморья, однако конкурсный отбор смогли пройти только 56. Именно они получат средства для реализации своих проектов.



«Главный критерий при оценивании заявок – соответствие целям этого конкурса. Некоторые проекты имели патриотическую направленность, но были направлены, например, на проведение выставочных мероприятий. Но в данном случае конкурс был направлен именно на ремонт и установку мемориальных досок, памятников, обелисков и благоустройство территорий, где они установлены», - подчеркнул председатель совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексей Буглак.



По итогам конкурса будут установлены 7 мемориальных досок (пять из которых посвящены участникам специальной военной операции), 10 новых памятников, благоустроены 10 мемориалов, а 29 памятников будут отремонтированы.



Лидерами по сумме запрашиваемых средств и участниками в конкурсе стали Архангельск - 14 заявок, Верхнетоемский муниципальный округ - 10 заявок, Няндомский муниципальный округ - 8 заявок, Плесецкий и Лешуконский муниципальные округа - по 6 заявок.



Среди наиболее крупных проектов участники экспертного совета отметили ремонт памятника героям Северо-Двинской флотилии в Котласе. Авторы проекта планируют благоустроить прилегающую к памятнику территорию - отремонтировать фундаменты тумб, ограждения, пандусы и тротуары. Более 1 млн рублей также будет выделено на благоустройство площади сквера Чёрный Тюльпан в Няндоме, посвящённого воинам-интернационалистам и участникам СВО.



Помимо городов, в конкурсе активно принимали жители сельских территорий. Так, памятник участникам Великой Отечественной войны планируют установить неравнодушные жители посёлка Усть-Ёрга Верхнетоемского округа.



В отношении некоторых проектов-победителей члены экспертного совета выразили опасения относительно возможности их реализации в срок. По условиям конкурса, активисты должны полностью реализовать проект в течение текущего года. В противном случае – средства будут возвращены в региональный бюджет.



«Некоторые проекты физически невозможно сделать до конца года. Процессы согласования проектов с администрацией муниципального образования, выделение места под памятник, поиск скульптора и выполнение работ может сильно затянуться. Нужно подобные проекты разбивать на несколько этапов», - сказал член общественной палаты Архангельской области Михаил Опехтин.



Проекты, не вошедшие в число победителей, эксперты возьмут на сопровождение, чтобы доработка и реализации стали возможны как по дополнительному финансированию конкурса, так и при использовании других грантовых механизмов Архангельской области.