Александр Цыбульский провел прием жителей Пинежского района

Обращения людей касались обеспечения транспортом учреждений культуры, обустройства спортивной инфраструктуры, ликвидации свалок в лесах.

Губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский и руководитель региональной общественной приемной партии, депутат областного Собрания Сергей Эммануилов провели приём граждан по личным вопросам в Карпогорах.

Одним из вопросов, с которым в «Единую России» обратились жители, стало обеспечение транспортом местного учреждения культуры.

«У нас в районе довольно сложная транспортная доступность. Коллективам учреждений культуры очень необходим транспорт для гастрольной деятельности», — сказала, обращаясь к Александру Цыбульскому, директор Карпогорского культурного центра Нина Бессонова.

Как рассказал губернатор, по инициативе фракции «Единой России» в областном бюджете на 2023 год в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» предусмотрены финансовые средства в размере 55 млн. рублей на покупку 16 автомобилей для организации гастрольной деятельности Домов культуры в муниципальных образованиях региона. Программа позволяет предоставить транспорт и для творческих коллективов села Карпогоры.

В настоящее время министерство культуры Архангельской области прорабатывает вопрос централизованной закупки автомобилей.

Участники совета молодежи Пинежского района Светлана Семенова и Алексей Широкий рассказали, что многие жители хотят заниматься спортом, но в районе для этого нет в достаточном количестве мест. Здесь мечтают о крытом физкультурно-оздоровительном комплексе.

«В летнее время у нас в селе и в близлежащих деревнях количество молодёжи увеличивается кратно. Спортсмены в настоящее время вынуждены заниматься в спортивных залах образовательных организаций. В районе развиты такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, дзюдо, рукопашный бой. Пинежские спортсмены достойно выступают на региональном уровне, представляют Архангельскую область на уровне СЗФО. Физкультурно-оздоровительный комплекс нам просто необходим», — пояснили они.

Для строительства ФОКа в селе Карпогоры уже определен земельный участок. В настоящее время определяются источники финансирования создания объекта. Губернатор идею совета молодёжи поддержал.

Активист ТОС «Березник» Наталья Петрова обратилась к представителям партии «Единая Россия» с просьбой поддержать социальный проект «Чтобы помнить». Общественники хотят провести ремонт памятника землякам – участникам Великой Отечественной войны. Проект участвует в областном конкурсе «Помни их имена».

Инициатором проведения такого конкурса выступили партия «Единая Россия» и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Цель конкурса — поддержка проектов, направленных на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок.

«Думаю, ваш проект получит поддержку, поскольку в областном бюджете на этот конкурс мы заложили хорошее финансирование – 20 миллионов рублей. Максимальная сумма гранта составляет 1,5 миллиона рублей», — сказал губернатор.

Депутат Собрания депутатов Пинежского района Галина Антонова обратилась в партию с вопросом ликвидации свалки возле деревни Пахурово.

«Сейчас все очень много говорят об экологии и о мусорной реформе в целом. А нас интересует предметный вопрос, касающийся нашей родной территории: будет ли ликвидирована свалка возле нашей деревни?» — спросила она.

Несанкционированная свалка возле деревни Пахурово расположена в муниципальном образовании «Сурское» Пинежского района на землях лесного фонда. Её площадь составляет около 1,85 гектара.

Губернатор поручил профильному заместителю председателя областного правительства Евгению Автушенко организовать разработку проекта по устранению несанкционированной свалки и дальнейшую её ликвидацию.



