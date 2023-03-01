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Вилегодский округ идет к выборам главы

Путь этот непростой…

Напомним, в прошлом года свои полномочия главы округа сложил Алексей Аксенов, перейдя вверх по карьерной лестницу на позицию регионального министра по спорту. Назначенный на самый конец года конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих – не было подано НИ ОДНОЙ заявки на участие. Наблюдатели углядели в этом скрытый протест против практики назначения глав МО (подробности читайте в материале «Вилегодский конфуз»).

Была проведена соответствующая работа с соответствующими кандидатами, повторные «смотрины» назначены были на 17 марта.

И вот сегодня определилась пара основных претендентов. Это Сергей Елезов, руководитель аппарата администрации, начальник управления по организационной работе, делам ГО и ЧС, и Оксана Аникиева, директор Вилегодского комплексного центра социального обслуживания. Оба выдержали конкурсное испытание и допущены до финала (голосования окружных депутатов). Впрочем, в отсутствии других конкурентов.

Имя нового главы Вилегды мир узнает 24 марта. Наблюдатели ставят на представителя сильного пола.

(на фото из ВКонтакте Сергей Елезов… отдыхает)

17 март 15:48 | : Политика

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