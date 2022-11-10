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В Архангельской области люди отказываются идти во власть

Курьезный случай произошел в Вилегодском округе Архангельской области.

На объявленный конкурс по замещению вакантного места главы этого муниципального образования не было подано НИ ОДНОЙ заявки. В том числе, от лица временно исполняющего обязанности.

В итоге конкурс признан несостоявшимся м в скором времени будет назначена новая дата его проведения.

И это при том, что именно из кресла главы Вилегды люди уходят в правительство региона. Напомним, совсем недавно Алексей Аксенов стал министром спорта, а ранее его предшественник Иван Дементьев получил пост заместителя губернатора.

19 январь 11:31 | : Политика

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