Вилегодский конфуз, или Не пора ли вернуть прямые выборы

Фиаско этой недели – в Вилегодском округе Архангельской области не состоял конкурс на замещение вакантной должности главы муниципального образования за отсутствием желающих. Не было подано НИ ОДНОЙ заявки на участие, включая самого врио. При том, что именно с этого кресла чиновники стартуют выше по карьерной лестнице прямо в управление регионом (Аксенов, Дементьев).
Назначена дата нового конкурса. Можно смело предположить, что сейчас с потенциальными кандидатами ведется «серьезная работа». Но разве это хорошо, когда на такую должность приходят как в ссылку, а не по велению сердца? Наши наблюдатели снова заговорили о назревшей необходимости возвращения прямых выборов глав МО. Предоставляем слово одному из них – депутату Архангельского областного Собрания Леониду Таскаеву:
- В Поморье не нашлось желающих возглавить Вилегодский округ. Еще один аргумент лоббистов навязанной северянам муниципальной реформы разбился вдребезги о суровую реальность – кадровые проблемы, якобы стоящие перед областными чиновниками, ликвидацией нижестоящих органов местного самоуправления оказалось не решить. И что-то на конкурс окружного главы, вполне ожидаемо, не выстроилась очередь из бывших глав ликвидированных в Вилегодском округе муниципальных образований.
Но если в поселковых и сельских администрациях стенания о беспомощности ввиду отсутствия полномочий еще имели место быть (поскольку первым этапом их уничтожения стала передача прибыльных полномочий «наверх» - в районы), то каково оправдание у администраций окружных? Никаких тебе споров о подведомственности и вся полнота муниципальной исполнительной власти, по сути, сосредоточена в одних руках – главы округа. Там тебе и земельные полномочия, и жилищные, и административные, и любые другие на любой муниципальный вкус и цвет. Где же очередь из претендентов?
Так может быть дело в деньгах? Неужели низкая оплата труда делает должность главы округа такой непривлекательной? За 2021 год бывший глава Вилегодского округа задекларировал доход в размере 1 963 186,36 рублей – это, в среднем, 163598 рублей в месяц. Как минимум, зарплата у главы округа была выше средней по региону в три раза, а уж является ли эта оплата безустанного труда главного мунчиновника достойной для Вилегодского округа судить можно по одному из job-агрегаторов, утверждающих, что на данный момент в Ильинско-Подомском не предлагается вакансий с зарплатой от 160 тыс. рублей. А что, разве это не средняя зарплата по Вилегодскому округу, в привлекательности которой еще можно посомневаться, размышляя над более высокооплачиваемыми вакансиями? Или виноват приглашенный на работу в Архангельск Аксенов, не создавший за годы управления районом кадрового резерва?
Так может дело в отрицательном отборе, который обеспечивается внутренней политикой областного правительства? Конкурсы на должность главы округа, в которых предпочтение отдается только удобным областной власти кадрам, по сути, являются лишь фикцией демократической процедуры с заранее определенным победителем. Абсолютно лояльное большинство в представительном органе, разумеется, единодушно утверждает «отфильтрованную» от неудобных кандидатов и статистов кандидатуру в должности главы. И на моей памяти только единожды эта схема дала сбой – при выборах главы МО «Лешуконское», в представительном органе которого у ЕР не было большинства даже в коалиции с депутатами СР. К сожалению, установившийся паритет не позволил оппозиционным депутатам избрать своего кандидата главой. Нужно ли объяснять, почему в этом году Лешуконское «перебралось» в округ, а представительный орган, оказавшийся способным «опрокинуть» эту схему, ликвидирован?
Отсутствие внутренней системы сдержек и противовесов, по сути, стерилизовало кадровый потенциал областных чиновников. Без сомнений, в недрах правительственных структур сейчас идет поиск желающего отправиться в «ссылку» на должность главы Вилегодского округа. Можно не сомневаться, 10 из 18 депутатов местного Совета, представители одной партии, проголосуют за любого, присланного сверху, лишь бы закрыть образовавшуюся брешь.
Почему же кадры с иными намерениями не заявляются на эти конкурсы? Наверно потому, что вместе с ответственностью и амбициозностью не может соседствовать стремление любой ценой угодить далекому «начальству». Для людей, болеющих за родной край, на первом месте стоят интересы местного населения. Такие люди на власть уже привыкли не рассчитывать. Они кооперируются и решают проблемы, которые удобные и лояльные главы решить, почему-то, не в состоянии, – чистят дороги, проводят освещение, ставят детские площадки. Такие люди могут себе позволить не быть удобными кому-то в доме за оленем. Зачем таким людям участвовать в конкурсах, итог которых заранее определен?
Вот и делается ставка на удобных. Только удобные – не всегда опытные или инициативные, не всегда стремятся к чему-то, кроме высоких кресел и зарплат, однако они не имеют отличного от регионального руководства мнения, не требуют для своих территорий сверх того, что дают, максимально лояльны и безынициативны, а еще выполняют приказы и собирают на себя недовольство местного населения, по сути, работая громоотводами, которые теперь еще легче заменить при наличии менее токсичных кандидатур или проявлении даже намека на самостоятельность. Такие главы не способны нести ответственность, демонстрировать какие-либо результаты, кроме отрицательных, не обладают доверием и поддержкой местного населения, а просто приходят на работу за зарплатой.
Есть ли у проблемы решение? Конечно – возврат прямых выборов глав для возвращения уважения к этому институту муниципальной власти и повышения ответственности у прошедших через этот фильтр кандидатов. Только областным чиновникам, отвечающим за внутреннюю политику, придется поднапрячься и выстраивать отношения с не с собственными засланцами, а с теми, кого избрал народ.