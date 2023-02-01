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Ну здравствуй, KOTNews! «Вольное дело» расширяется на юг Архангельской области

Сегодня на внеочередном совещании участников Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» было рассмотрено заявление о вступлении в организацию от котласского информационного агентства «KOTNews».

Собравшиеся пришли к выводу, что данное интернет-издание соответствует всем предъявляемым требованиям – является частным, независимым от всех уровней власти, самостоятельно определяет свою редакционную и финансовую политику, имеет собственный взгляд на происходящее в регионе, не боится вступать в конфликт с сильными мира сего, признается лидером общественного мнения на юге Архангельской области.  

За вступление проголосовано единогласно.

Официально оповещаем, что с данного момента ИА «KOTNews» обладает равными правами со всеми остальными членами Ассоциации независимых СМИ, упоминается в публикациях в этом качестве, принимает участие в собраниях, совещаниях, голосованиях, съёмках телепроектов и иных шабашах вольнодельцев, а также имеет гарантированную защиту от наездов недоброжелателей всеми имеющимися в наличии информационными ресурсами.

Напоминаем: свободных журналистов много, но вольных – единицы!


27 февраль 16:36 | : Политика / Культура / Горячая тема

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