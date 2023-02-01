Норвежцы в ненецком Заполярье: уроки истории

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный разместил на своей странице ВКонтакте фото двухэтажного добротного деревянного здания норвежского лесопильного завода «Стелла Поляре» 1910 года с церковно-приходской школой на втором этаже в Заполярном Ненецкой территории. Никаких пояснений не последовало, просто констатация факта культурного присутствия.

Зато их дал специально для нашего издания вице-президент АСМП Владимир Харлов. Считаем его слова весьма актуальными в свете Международной конференции по сотрудничеству в Арктике:

- Бедная "Стелла Поляре" Stella Polare! Основатель норвежец Мартин Ульсен, приехавший на недельку в Россию во второй половине 19 века и отдавший силы и талант созданию лесной отрасли на Севере России в Архангельске и Ненецком Заполярье. Нарьян-Мара тогда и близко не было.

Посмотрите дом, зайдите в него, и вы поймёте, что заводы Ульсена были ближе к реальному социализму, чем вся прошлая и нынешняя власть и наша лесная индустрия РФ. Детские сады, школы, достойная оплата, современное оборудование, умная " логистика" сырья из соседнего Коми, "внутренние" и экспортные поставки в Европу "Стеллы " сделали это предприятие едва ли не самым успешным мировым опытом в лесной отрасли.

А что потом? Разгром, хаос, временное оживление и снова по кругу: разрыв связей в 90- х годах уже 20 века и крах. Остались одни фото и от моего родного Архангельска, заводов Ульсена и вот этой "Стеллы". Как укор.

"Эх, вы" - сказал бы умный Мартин, - "я Вам создал, а вы это все про...ли ". Это и Сталин говорил про начало Великой Отечественной войны, забыв, сказать, кто же так бездарно начал войну с потери 5 миллионов пленными, потери авиации и прочими военными провалами.

Ульсен сражался с коммунистическим режимом и проиграл. Мы тоже не лучше, так и не смогли ничего поделать с восстановлением "Стеллы" во времена моего начальника Владимира Бутова. Не было той хватки и профподготовки. Хватка была, да и остаётся сейчас: создать все быстро и дёшево. Вот вам и результат...

Юрий Васильевич Бездудный, действующий губернатор НАО, правильно заметил, что на втором этаже "Стеллы" были школа и церковь. Утратили мы веру и разум, вот и будем "мыкаться " сейчас и жить воспоминаниями.

А Конрад Ульсен, сын Мартина, основателя Стеллы, живёт в США. Обменялись письмами во время создания книги "Mitt Russiske Nord" ("Мой русский Север"). Да и книги "Русская нетронутая природа: от Туломы до Нарьян-Мара ". Ойвинд Равна и я старались для норвежского читателя, но многое оставалось исторически неясным. Пока не проясним, не определимся куда идём, так и останутся все эти "Стеллы Поляре' творениями инопланетян с недостижимым для "хомо советикус" уровнем индустриальной культуры. Останутся, не сомневайтесь.

И вернутся, но вот когда - это вопрос осознания кто мы, русские, и что с нами произошло за последние 106 лет со времён октябрьского переворота. "Рассматривая старую тетрадь расстрелянного генерала " - послушайте песню Игоря Тальков, там много ответов. Но ещё больше вопросов…