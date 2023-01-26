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Сенатор Новожилов разложил по полочкам президентское Послание

21 февраля, президент РФ Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному Собранию.  

По его итогам сенатор Виктор Новожилов отметил, что уже завтра в Совете Федерации под руководством председателя палаты Валентины Матвиенко парламентарии будут обсуждать вопросы, которые необходимо реализовать для выполнения всех положения Послания Президента России.

«В послании Президента четко отражены посылы развития нашего государства. Владимир Владимирович Путин  оценил ход специальной военной операции на Украине, а также международной ситуации, рассказал  о перспективах страны. Оно созидательное, проработанное, с конкретными механизмами реализации всех поставленных задач. 

Очень важно, что большую часть времени Президент уделил экономике и социальным инициативам. Запомнилась фраза, о том, что ситуации когда «пушки вместо масла» никогда не будет. Экономика твердо стоит на ногах, российский бизнес развивается. Флагманами развития стал строительный и агропромышленный комплекс. Я это вижу,  в том числе и по Архангельской области, Вельскому району. Наш регион преображается, работают многочисленные федеральные и региональные программы, которые дают толчок для развития не только территорий, но и бизнеса. 

Важно, что Владимир Путин выдвинул целый пакет социально-значимых инициатив: повышение МРОТ, налоговые вычеты на жилье и лекарства, инфраструктурные кредиты регионам, укрепление первичного звена здравоохранения на селе, реновация объектов образования», - подчеркнул Виктор Новожилов.

21 февраль 16:12 | : Политика

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