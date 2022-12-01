В Правительстве Архангельской области прошел день награждений

Торжественная церемония состоялась в правительстве региона. Орденами, медалями, почетными званиями, почетными грамотами и благодарностями Президента России отмечены 32 жителя области самых разных профессий.
От имени главы региона их поздравил первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян.
– Выражаю слова благодарности тем людям, которые много лет с полной самоотдачей трудятся на благо Архангельской области и России, которых без преувеличения можно назвать гордостью нашего края, – обратился к участникам церемонии Ваге Петросян. – В преддверии новогодних праздников мне особенно приятно отметить ваши заслуги и профессиональные достижения вручением высоких государственных наград.
Директор Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Мая Миткевич удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
– Я очень благодарна за эту награду, для меня это честь, – сказала Мая Миткевич. – Всё музейное сообщество приняло известие о награждении близко к сердцу, потому что восприняли его как уважение к нашей профессии, как понимание важности дела, которым занимаются музеи, сохраняя самое ценное, что есть у народа, – культурное наследие.
Орден Почета вручили слесарю-монтажнику судовому Севмаша Сергею Лисину. В общей сложности в этом году Президент отметил наградами шесть сотрудников Севмаша. Сергея Федосеева, одного из лучших трубопроводчиков северодвинского предприятия, Владимир Путин наградил орденом Александра Невского лично в Кремле.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены председатель областного избиркома Андрей Контиевский, председатель совета регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александр Сырков, начальник управления мобилизационной работы администрации губернатора и правительства Архангельской области Владислав Воробьев и учитель Устьваеньгской средней школы Алевтина Точилова.
Больше всего наград – у работников здравоохранения Поморья. За профессионализм и личный вклад в системную работу по преодолению пандемии медалью Луки Крымского награждена заведующая отделением Архангельской областной клинической больницы Марина Коробейникова. Сразу десять руководителей и работников здравоохранения региона удостоены почетных званий Российской Федерации.
– Ни одна церемония вручения высоких государственных наград не проходит без участия представителей медицинского сообщества. Вы выполняете важнейшую для будущего нашей страны работу – сохраняете здоровье граждан. Позвольте выразить вам сердечную признательность за ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм и душевную щедрость, – обратился к работникам здравоохранения первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.
На церемонии чествовали и первого в регионе обладателя почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» – оно присвоено генеральному директору ООО «Имидж-пресс» Алексею Липницкому.
– Можно долго перечислять заслуги всех награжденных, присутствующих сегодня в зале. Россия всегда славилась и гордилась такими людьми. Они достигли впечатляющих результатов и доказали, что добиться их можно только напряженным трудом и увлеченностью делом, которому служишь, – подчеркнул Ваге Петросян.