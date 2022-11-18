Мнение депутата: Транспортная реформа Архангельска уперлась в кадровый вопрос

Как известно, сегодня в столице Поморья стартовала долгожданная транспортная реформа – на маршруты вышли невиданные здесь низкопольные автобусы синего цвета и большой вместимости Главная замануха – сегодня проезд бесплатный. Ситуацию в городе мониторят как журналисты, так и народные избранники, в этот день решившие быть поближе к народу. Свое мнение решил высказать, не отходя от письменного стола, депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев. По сведениям редакции, по городу Леонид Львович передвигается в основном на личном авто, но проблемы избирателей ему не чужды.

- У некоторых взрослых до сих пор виновата скамейка… нерадивые подрядчики, ленивые подчиненные, «нелетная» погода, ретроградный Меркурий и прочие «звёзды» (нужное подчеркнуть, недостающее – добавить)



С опозданием и в урезанном виде в столице Поморья стартовала транспортная реформа. Вообще, проводить реформирование силами, которые за много лет оказались неспособны наладить пассажирские перевозки без нареканий в одном, отдельно взятом муниципалитете – это надо быть чрезвычайно самоуверенным. Наверно, потому, что кроме самоуверенности это действо ничем и не было подкреплено, получилось так, как получилось.



Но одно, на наш взгляд, событие прошло незаслуженно незаметно – получение столичным перевозчиком статуса резидента Арктической зоны. Всего-то нужно было перерегистрироваться в муниципальном образовании, относящимся к Арктике, и заключить соглашение о ведении деятельности в АЗРФ.

Что резидентство даст ТК «РИКО»? Согласно инвестиционному порталу Арктической зоны, налоговые и административные преференции:

- Федеральную часть налога в размере 0% на 10 лет (соглашение на ведение деятельности заключено до конца 2035 года).

- Экономия в размере 25% на страховых взносах за созданные рабочие места.

- Льготы по налогу на имущество, налогу на землю и упрощенной системе налогообложения.

И все это, вложив от миллиона рублей инвестициями (автобусами?), а также:

- возможность применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ),

- предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов,

- проведение проверок резидента только по согласованию Минвостокразвития России и в сокращенные сроки,

- одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Как мы видим, ТК «РИКО» с первого же дня начала своей официальной деятельности в качестве архангельского перевозчика получит недоступное для большинства северных компаний количество преференций. А что получили северяне?



Транспортная реформа стартовала только на 13 маршрутах, оставшиеся 12 «подтянутся» как-нибудь потом. Из хорошего – запустят, наконец-таки, движение по Выучейского. Ну, спустя пяток лет с установки там остановочных сооружений, наверное, пора уже.

Из всего остального:

Автобусы-маломерки, от набивших оскомину ПАЗиков отличаются только тем, что не ПАЗики, что пока не разваливаются на ходу и что покрашены в один цвет (минус реклама на транспорте).

В остальном все также. Горожане уже (первый день «реформы») жалуются на:

- переполненные автобусы, в которые невозможно, как и в дореформенное время, залезть даже на конечной,

- пропуск спешно обнародованных графиков, что, объективно, возможно, вызвано тем, что и к первому дню официальной работы компания так и не привезла в город требуемое количество автобусов,

- да и на сами графики – время ожидания «десятки» может составить до 25 минут? № 63 – до получаса? Интервал движения № 60 – от 6 до 20 минут – это от чего зависит, от ретроградности Меркурия? Как выбираться с таким графиком утром с Сульфата, а вечером на Сульфат? И сегодняшнее утро уже продемонстрировало «ответ» - пешком, похоже…



Ну, и по традиции, у перевозчика виноваты – подрядчики, у Морева – глава департамента транспорта, а вместо реформы – «галочка». Но подрядчика выбирает заказчик, у Морева весь горадмин забит кадрами того же уровня компетенции, что и «стрелочник» из дептранспорта, а кто-то еще удивляется, что о компетентности чиновников в столице Поморья осведомлены даже в Совфеде? Очередное подтверждение, что главная проблема региона – кадровая…