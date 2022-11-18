Иван Воронцов проинспектировал начало транспортной реформы в Архангельске

Сегодняшний день ознаменовался в Архангельске выходом 130 новых автобусов на городские маршруты. В числе первых оценил изменения общественного транспорта руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

Вчера на остановках общественного транспорта в Северном округе появились объявления, в котором указывалось на изменение графика движения автобусов. В них было написано, что маршруты начнут своё движение из округа в 7:20, что очень неудобно для местных жителей, чей рабочий день начинается в 8 утра. Однако в администрации города эту информацию опровергли и сообщили, что первый рейс отправится в центр Архангельска в 6 часов утра.

В назначенное время Иван Воронцов вместе с жителями Северного округа ждал первый автобус 60 маршрута на улице Малиновского. Новый брендированный «Лотос» пришёл вовремя. Но сюрпризы на этом не закончились – как только автобус начал движение, кондуктор сообщил, что в честь выхода на линию нового перевозчика, проезд в этот день абсолютно бесплатный.

«Сравнивая с привычным ПАЗиком, места стало значительно больше. Сидячие места достаточно комфортные, предусмотрены места для маломобильных граждан. Внутри автобус оборудован камерами видеонаблюдения и интерактивным табло. Что приятно удивило – в салоне было достаточно тепло. В целом – ощущения от поездки положительные.

Но стоит помнить, что главная задача транспортной реформы в том, чтобы люди могли с комфортом доехать до работы и вернуться вечером домой. Чтобы не приходилось гадать, придёт ли по расписанию автобус или он снова сошёл с рейса. Чтобы можно было спокойно сесть на последний автобус, не переживая, что перевозчик решил завершить свою смену раньше.



Когда все элементы транспортной реформы будут исправно функционировать, только тогда можно сказать, что проблему общественного транспорта удалось решить. Но начало положено положительно. Будем надеяться, что все «шероховатости» будут решены, и в ближайшее время пассажиры общественного транспорта почувствуют на себе позитивные изменения. А мы продолжаем держать ситуацию на особом контроле», - отметил Иван Воронцов.

В 2021 году губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил модернизировать систему общественного транспорта в Архангельске. Транспортная реформа предназначена решить наболевшую проблему горожан в сфере общественного транспорта.

В Архангельске около 150 тысяч человек ежедневно пользуются общественным транспортом. Однако качество услуг оставляло желать лучшего: срывы рейсов, большой интервал движения автобусов, старый, маловместительный автопарк, низкий уровень сервиса водителей и кондукторов, неэкологичные автобусы на дизельном топливе. В автопарке города были автобусы разных марок, классов, цвета с огромным количеством наружной рекламы.

Реформа предполагает введение 215 современных низкопольных автобусов среднего класса. Это увеличит пропускную способность общественного транспорта на 40%. Однако сегодня в город вышло 130 машин. Недостающие автобусы завод поставит в течение месяца.

К перевозчику – компании «Рико» предъявлен ряд серьезных требований. По условиям контракта автобусы впервые будут заправляться метаном. Для этого построена большая газозаправочная станция. В следующем году заработает вторая станция по ул. Ленина. Перевод автобусов на газ позволит в 5 раз сократить их вредные выбросы, также это менее затратно, ведь стоимость такого топлива в 2 раза дешевле дизельного.

Из нововведений - работа некоторых маршрутов продлена до 23.30. Пассажиропоток будет полностью фиксироваться, что позволит Агентству по тарифам и ценам объективно подойти к параметрам тарифа.

Автобусы брендированы в едином стиле, с гербом региона, и надписью «Архангельская область» и «Открытый Север». Рекламные надписи и конструкции по требованию контракта размещать запрещено. Могут использоваться только аудио- и видео-материалы внутри салона.

Транспорт доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В наличии средства аудио- и визуального информирования, удобный низкопольный вход, место для размещения инвалидной коляски.

Основное требование – на линию могут выйти только автобусы с годом выпуска не ранее 2022 года.

Возобновят работу маршруты, например, № 25: Морской-речной вокзал – Пирсы, № 43. Проблемные автобусные маршруты будут улучшены с точки зрения изменения графика и локации перемещения автобусов.

«Рико» давно и успешно занимается пассажирскими перевозками в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Перми, Самаре.

Сегодня на маршруты №3, 9, 10, 12, 25, 31, 42, 43, 60, 63, 64, 65 и 41 вышел новый перевозчик.



По маршрутам № 1, 4, 6, 11, 23, 44, 54, 62,69, 75-б, 75-м и 76 департамент транспорта заключил муниципальные контракты до 28 февраля с перевозчиками, работавшими ранее.

Маршруты № 5 и 15 продолжают свою работу, так как договор с перевозчиками заключен до 2024 года. Маршруты островных территорий №38 17 также не изменятся.