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Игорь Арсентьев присутствовал при подъеме флага на «Генералиссимусе Суворове»

Сегодня на крупнейшем отечественном судостроительном предприятии «Севмаш» состоялись церемонии подъема военно-морского флага на новейшем подводном стратегическом ракетоносе «Генералиссимус Суворов» и вывод из эллинга стратегического ракетоносца «Император Александр III».

 Президент страны В.В. Путин на прямой линии поздравил северодвинских корабелов с этим знаменательным событием. 

 Глава Северодвинска честно признался , что первый раз в жизни присутствовал на подобном мероприятии – «масштаб впечатляет!!!».

29 декабрь 17:32 | : Политика

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