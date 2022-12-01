Игорь Арсентьев присутствовал при подъеме флага на «Генералиссимусе Суворове»

Сегодня на крупнейшем отечественном судостроительном предприятии «Севмаш» состоялись церемонии подъема военно-морского флага на новейшем подводном стратегическом ракетоносе «Генералиссимус Суворов» и вывод из эллинга стратегического ракетоносца «Император Александр III».
Президент страны В.В. Путин на прямой линии поздравил северодвинских корабелов с этим знаменательным событием.
Глава Северодвинска честно признался , что первый раз в жизни присутствовал на подобном мероприятии – «масштаб впечатляет!!!».