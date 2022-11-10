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"Единая Россия" подвела итоги декады помощи гражданам в Поморье

Декада посвящена 21-летию партии, за помощью в Архангельской области обратилось около 200 человек.

Традиционно в начале декабря  «Единая Россия» организует тематические приемы граждан по всей стране в честь дня основания. С 1 по 10 декабря в общественной приемной и на других площадках города депутаты, главы городов и районов, руководители приемных и координаторы партпроектов,  представители профильных министерств, юристы провели 193 приема, из них в области обратилось 143 человека, а в столице – 50. 

Чаще всего вопросы касались проблем ЖКХ: содержание многоквартирных домов, благоустройство дворов. Граждан особенно волнует жилищный вопрос, а именно - переселение из аварийного жилья. Меньшее количество обращений касалось льготного обеспечения инвалидов, многодетных семей и других категорий граждан.

Восемь  заявителей обратились с вопросами по теме мобилизации, несколько из них поступили от граждан, прибывших из новых регионов. Так, например, в Вельскую приемную поступило два  обращения по взысканию алиментов с мобилизованного. В Красноборскую приёмную обратились с вопросом по льготам семье мобилизованного из другого региона. Заявители просили оказать волонтёрскую помощь: привезти продукты, помочь с ремонтом смесителя. А в Пинежском районе и Архангельске мобилизованные попросили подарить букет цветов матери и жене в честь дня рождения. Все просьбы были выполнены.

К главе Архангельска обратилась женщина с вопросами переселения из аварийного жилья. В 2022 года ее дом сгорел. Ей было предложено помещение маневренного фонда, которое ее устроило. Архангелогородка, проживающая на Кегострове, пожаловалась на проблемы с  электроснабжением по ул. Авиаполка. Дмитрий Морев поручил департаменту городского хозяйства помочь заявительнице.

На прием к сенатору Виктору Новожилову обратился Вельский КЦСО с просьбой оказать помощь в подготовке мероприятия для инвалидов. На средства сенатора был оплачен транспорт до места проведения и обратно. Виктор Новожилов помог и поисковому отряду «Вель» г. Вельска для проведения мероприятий к 10-летию отряда.

Новый министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Игорь Скубенко также присоединился к декаде приемов. Один из вопросов касался бесплатного проезда для инвалидов и людей старше 70 лет из Приморского района в Архангельск, так как приморская больница, администрация находятся в Архангельске. Министр обещал решить вопрос с главами. Второй заявитель с ОВЗ не мог трудоустроиться на протяжении года, при этом состоял в Центре занятости и имеет специальность. В результате обращения ему были предложены две вакансии.

Приемы также проводились в рамках работы Центров поддержки и защиты граждан. В региональном центре и на местах проводились юридические консультации и выездные приемы, сотрудники Центров помогали составить документы, проводили правовое просвещение в соц. сетях, касательно законодательных нововведений, предоставляли материальную помощь. 

Благодаря работе Центра участники ВИА «Стрелки часов» из Виноградовского округа отправятся в гастроли по области. В Верхнетоемском округе бесплатно доставили дрова для матери мобилизованного. В Котласе семье, пребывшей из Донбасса, были переданы гигиенические принадлежности, средства для уборки и стирки.

Молодая  пара медиков пришла в Мезенский Центр. Они более года назад приехали в район для работы.  Молодые специалисты столкнулись с проблемой непригодности служебного жилья и замерзшей водой в водопроводе в арендном жилье. В Центре молодым людям оказали помощь с водопроводом и дали разъяснение, как заключить договор аренды, чтобы компенсировать плату за счет средств министерства. В Красноборском районе оказано содействие маме бывшего военнослужащего в закупке лекарств для сына.

В Архангельске за этот период  открылись дополнительные приемные «Единой России». Теперь таких приемных девять в каждом территориальном округе. Заявителям не нужно ехать в центр города, любой может получить консультацию в своем округе по отдельному графику один раз в неделю. 

«Это уникальный для нас опыт. Мы расширили деятельность одной приемной на весь город и создали на ее площадке автономные приемные. Люди активно приходят, особенно в Исакогорском и Ломоносовском округах», - добавил заместитель руководителя региональной общественной приемной Александр Кузнецов.

12 декабрь 15:26 | : Политика

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