Виктор Новожилов: "Начинаются удивительные школьные годы"

Сенатор от Архангельской области сегодня посетил Аргунскую среднюю школу в Вельском районе, которая отремонтирована в рамках народной программы партии.
По словам Виктора Новожилова, 1 сентября дорог каждому из нас. Вновь оживают школьные классы, улицы пестрят букетами цветов в руках первоклассников, а взрослые с теплой грустью вспоминают, как сами когда-то впервые переступили школьный порог и те замечательные годы, когда были учениками, студентами.
«Поздравляю тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы - наших первоклашек. В этот день первый школьный звонок откроет для них новую жизнь полную увлекательных открытий о себе и окружающем мире, а для их родителей - время новых забот и хлопот. От всей души я поздравляю учителей, чей труд заслуживает самого искреннего признания и огромной благодарности. Желаю всем вам крепкого здоровья и терпения, профессиональных творческих успехов, открытости и благодарности от учеников. Ведь настоящий Учитель - это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. От всего сердца поздравляю родителей! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, гордости за взрослеющих детей», - отметил в поздравлении Виктор Новожилов.
После торжественной линейки сенатор встретился с директором школы Ольгой Поровой. Они обсудили капитальный ремонт учреждения. Всего на модернизацию школы было направлено более 84 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали кровлю и фасад здания, классов, закуплено новое учебное оборудование. Также заменили электросети, выполнили благоустройство вокруг школ. Благодаря этому появилось футбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, освещение.
Капитальный ремонт школы выполнен в рамках народной программы «Единой России».