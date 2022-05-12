Ирина Чиркова пришла работать в мэрию Архангельска

Глава столицы Поморья пригласил экс-депутата парламентов разных уровней курировать социальные вопросы. Напомним, что параллельно Чиркова баллотируется в горсовет Северодвинска.
В Архангельске она будет координировать основные направления социальной сферы - образование, культуру, спорт, опеку и попечительство, комиссию по делам несовершеннолетних.
Эту информацию подтвердили редакции в пресс-службе горадминистрации, ибо это было похоже на чью-то злую шутку.
Как отметил глава города Дмитрий Морев, в сферу Ирины Чирковой будет входить широкий круг сложных социальных вопросов. В настоящее время в Архангельске идет строительство новых школ и детских садов, город вошел в финансово емкую программу по капитальному ремонту учреждений образования, на федеральном уровне принимаются решения о получении спортшколами статуса образовательных организаций. Значительные планы реализуются в отношении учреждений культуры.
Вопросами социальной сферы Ирина Александровна занималась на протяжении многих лет в статусе депутата. В Государственной Думе VI созыва она работала в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей, в областном Собрании депутатов текущего созыва - в Комитете по здравоохранению и социальной политике. Неоднократно участвовала в разрешении острых общественно значимых вопросов, защищая интересы горожан, имеет авторитет среди различных общественных объединений и родительского сообщества.
Ирина Чиркова родилась в Пинежском районе Архангельской области в 1982 году. Имеет два высших образования, журналистское и юридическое.
Ирина Александровна также известна своей любовью к Доминикане и политическим интригам. Как эти увлечения отразятся на социальной жизни города, покажет время.