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«Левые» партии Архангельской области отказались от честных выборов

Речь о ставшем традиционным Соглашении, которые участники и наблюдатели за избирательным процессом подписывают незадолго до дня голосования.

Документ подтверждает намерение всех заинтересованных сторон обеспечить беспристрастное наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов.

Из парламентских партий поставить свои подписи отказались (не пришли на процедуру) представители региональных отделений КПРФ и «Справедливой России – За правду», хотя, по словам председателя Общественной палаты Юрия Сердюка, «мы предложили всем».

В итоге под документом стоят подписи «Единой России», ЛДПР, «Новых людей» и семи общественных организаций.

Объяснения своей позиции от «неподписантов» пока не поступали. Наверное, закончится очередным потоком словоблудия – нас все равно обманут, мы вам не верим.

Напомним, муниципальные выборы в Архангельской области пройдут в Единый день голосования – 11 сентября.

01 сентябрь 13:11 | : Политика / Скандалы

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