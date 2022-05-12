«Левые» партии Архангельской области отказались от честных выборов

Речь о ставшем традиционным Соглашении, которые участники и наблюдатели за избирательным процессом подписывают незадолго до дня голосования.
Документ подтверждает намерение всех заинтересованных сторон обеспечить беспристрастное наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов.
Из парламентских партий поставить свои подписи отказались (не пришли на процедуру) представители региональных отделений КПРФ и «Справедливой России – За правду», хотя, по словам председателя Общественной палаты Юрия Сердюка, «мы предложили всем».
В итоге под документом стоят подписи «Единой России», ЛДПР, «Новых людей» и семи общественных организаций.
Объяснения своей позиции от «неподписантов» пока не поступали. Наверное, закончится очередным потоком словоблудия – нас все равно обманут, мы вам не верим.
Напомним, муниципальные выборы в Архангельской области пройдут в Единый день голосования – 11 сентября.