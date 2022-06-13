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Депутат АрхГорДумы добился строительства спортплощадки на Экономии

В посёлке Экономия Маймаксанского округа ведутся работы по обустройству новой воркаут-площадки. К этому немало сил приложил депутат городского парламента от округа Михаил Федотов.

В настоящий момент там идут установочные работы – снятие грунта до песочного состояния. Следующим этапом пойдет отсыпка территории и бетонирование.

Вклад парламентария не ограничивается письмами в различные инстанции.

Михаил Федотов:

- Средства на установку воркаут-площадки выделены из городского бюджета при содействии депутатов от Маймаксанского округа. Чтобы площадка была долговечной и имела резиновое покрытие, я решил сделать её бетонирование своими силами.

Завершающим этапом работ станет установка резинового покрытия и спортивного оборудования. Заниматься спортом здесь смогут все желающие маймаксанцы, вне зависимости от возраста и адресной близости.

К слову, грунту с площадки также нашлось хорошее применение: он пойдёт на благоустройство территорий возле жилых домов, детского сада «Почемучка» и Храма Ксении Петербургской.

 

 

31 август 13:51 | : Политика

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