Администрация Архангельска обрела ценного руководителя департамента

Сегодня на пленарном заседании педагогической конференции глава Архангельска Дмитрий Морев представил нового руководителя департамента образования администрации города. Светлана Базанова более 10 лет работала директором школы № 28 в округе Варавино-Фактория.
Светлана Олеговна Базанова закончила Архангельский государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова по специальности «Учитель русского языка и литературы». В школе № 28 она с 1990 года работала учителем, а затем завучем, а с 2012 года – директором.
Высокий уровень организаторских способностей, стратегическое мышление и умение решать задачи комплексно Светлана Базанова проявила в период строительства и подготовки к открытию нового здания школы № 28 на ул. Воронина. На сегодняшний день получена лицензия, на 100% сформирован штат педагогов, заполнены классы, приобретено и протестировано современное оборудование для обучения и дополнительных занятий. Опыт Светланы Олеговны представляет ценность в связи с дальнейшей реализацией программы капитального ремонта и строительства новых школ в Архангельске.
Ранее департамент образования возглавляла Нина Филимонова, которая в настоящее время занимает должность заместителя руководителя аппарата администрации города и курирует социальную сферу.