Игорь Калеминцев в Центре «За Дело» разбирался с проблемой автопарковок

Обратившихся за помощью северодвинцев особо волновали вопросы «общежития» в многоквартирных домах. Первой на повестке дня оказалась тема организации во дворах новых парковок.
Игорь Калеминцев рассказал: у автовладельцев есть несколько вариантов действий.
Если в вашем доме несколько инициативных собственников, то можно действовать сообща! Сделать проект, согласовать с управлением градостроительства и земельных отношений администрации, ресурсниками, инициировать общее собрание собственников, написав заявление в управляющую организацию. Очень важно чётко и грамотно сформулировать вопросы, выносимые на голосование. Главное - определить источник финансирования. Это могут быть средства текущего ремонта, или деньги тех, кто заинтересован в парковке.
Если делить свое машиноместо с кем-то ещё человек не намерен, можно взять участок в аренду. Но при проведении общего собрания, скорее всего, придётся ходить по дому и беседовать с соседями, чтобы заручиться их поддержкой. Есть и третий способ - участие в федеральной программе «Формирования комфортной городской среды». В любом случае, нужны инициатива, проект, согласования, положительное решение общего собрания и источник финансирования, пояснил депутат.
Коснулись и злободневной для дворов многоквартирных домов темы домашних животных: не секрет, что многие хозяева собак не убирают за ними и не надевают на питомцев намордники. Игорь Калеминцев подчеркнул: владельцы просто обязаны действовать в рамках закона.
«Требования к выгулу определены правилами благоустройства Северодвинска. В общественных местах намордники и поводки обязательны! Не допускаются прогулки с собаками на территориях образовательных, спортивных, медицинских учреждений, детских и спортивных площадок, в парках и на других общественных территориях. Принять меры к нарушителям может контрольное управление городской администрации Северодвинска. А вот уборка за питомцем во время прогулки пока целиком на совести владельца. Иногда мы сами отвечаем за чистоту в городе»! - уверен Игорь Калеминцев.
Напомним, личные приёмы в центре «За дело» проходят по средам с 17:00 до 19:00 и субботам с 12:00 до 15:00.