Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Калеминцев в Центре «За Дело» разбирался с проблемой автопарковок

Обратившихся за помощью северодвинцев особо волновали вопросы «общежития» в многоквартирных домах. Первой на повестке дня оказалась тема организации во дворах новых парковок.

Игорь Калеминцев рассказал: у автовладельцев есть несколько вариантов действий.

Если в вашем доме несколько инициативных собственников, то можно действовать сообща! Сделать проект, согласовать с управлением градостроительства и земельных отношений администрации, ресурсниками, инициировать общее собрание собственников, написав заявление в управляющую организацию. Очень важно чётко и грамотно сформулировать вопросы, выносимые на голосование. Главное - определить источник финансирования. Это могут быть средства текущего ремонта, или деньги тех, кто заинтересован в парковке.

Если делить свое машиноместо с кем-то ещё человек не намерен, можно взять участок в аренду. Но при проведении общего собрания, скорее всего, придётся ходить по дому и беседовать с соседями, чтобы заручиться их поддержкой. Есть и третий способ - участие в федеральной программе «Формирования комфортной городской среды». В любом случае, нужны инициатива, проект, согласования, положительное решение общего собрания и источник финансирования, пояснил депутат.

Коснулись и злободневной для дворов многоквартирных домов темы домашних животных: не секрет, что многие хозяева собак не убирают за ними и не надевают на питомцев намордники. Игорь Калеминцев подчеркнул: владельцы просто обязаны действовать в рамках закона.

«Требования к выгулу определены правилами благоустройства Северодвинска. В общественных местах намордники и поводки обязательны! Не допускаются прогулки с собаками на территориях образовательных, спортивных, медицинских учреждений, детских и спортивных площадок, в парках и на других общественных территориях. Принять меры к нарушителям может контрольное управление городской администрации Северодвинска. А вот уборка за питомцем во время прогулки пока целиком на совести владельца. Иногда мы сами отвечаем за чистоту в городе»! - уверен Игорь Калеминцев.

Напомним, личные приёмы в центре «За дело» проходят по средам с 17:00 до 19:00 и субботам с 12:00 до 15:00.

26 август 10:30 | : Политика

Главные новости


Песни без слов. Джордж Скарулис
Знойное лето 22-го года. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (320)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20