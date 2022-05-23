Группа Аквилон оказала поддержку визиту детей из Луганска в Поморье

Школьники из Луганской народной республики приехали в Архангельск, чтобы принять участие в соревнованиях по футболу на «Кубок Дружбы». Материальную поддержку в размещении делегации оказала Группа Аквилон.
- Наша компания активно участвует в социальных проектах региона, и традиционно поддерживает детский спорт. Поэтому мы сразу откликнулись на предложение выступить меценатами и помочь организатором визита делегации из Луганска в Архангельск, - отметил председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.
В столицу Поморья приехали воспитанники специализированной ДЮСШ олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодежи» из Луганской народной республики. Игры турнира «Кубок Дружбы» прошли на стадионе «Труд».
- Сегодняшний турнир, который неспроста называется «Кубок дружбы», объединит нас и жителей России и Луганска еще крепче, - подчеркнул первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.
В Архангельске в первый день визита побывали в САФУ, где им рассказали о востребованных профессиях, которые можно получить в вузе, посетили музей «Малые Карелы», где научились печь «Каргопольское печенье», побывали в детском парке «Потешный двор». В Архангельской области проект курирует местное отделение Российского Военно-исторического общества при поддержке правительства Поморья, регионального отделения партии «Единая Россия». Одним из меценатов визита выступает Группа Аквилон.
- Ребятам надо отдохнуть перед началом учебного года. Поэтому мы не только организовали футбольный турнир, но и дополнили его посещением Малых Корел, САФУ, а также Северодвинска. Большое спасибо меценатам за помощь в организации поездки, – рассказал председатель Регионального отделения РВИО, региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.
Напомним, что в рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программы развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области квартиры для детей-сирот, построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций превышает 10 млрд. рублей.
По трем приоритетным инвестпроектам в Архангельске и Северодвинске, Группа Аквилон передаст Архангельской области более 200 квартир для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам и жителям аварийных домов. По масштабному инвестпроекту в квартале 100 в Северодвинске компания построит и передаст безвозмездно муниципалитету детский сад на 140 мест и общедоступный парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театрального, а в рамках строительства ЖК «Аквилоnline» по соглашению с администрацией благоустроит привокзальную площадь. Еще один детсад на 125 мест в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская и сквер на ул. Урицкого будут построены в Архангельске, в рамках договоров на развитие застроенных территорий. Они также будут переданы муниципалитету. В рамках реставрации комплекса зданий пивзавода А. Суркова в столице Поморья создается уникальное общественное пространство – кластер креативных индустрий. Также девелопер открыл собственный завод по производству железобетонных изделий на Левом берегу в Архангельске. Компании, реализующие данные проекты являются резидентами Арктической зоны РФ.
В прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.