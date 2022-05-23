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В Новодвинске мониторят дорожную безопасность школьников перед 1 сентября

«Впереди 1 сентября - день знаний, который распахнёт двери городских школ.Наша общая задача, связанная с обеспечением безопасности школьников - это оборудование пешеходных переходов непосредственно у проходов на территорию образовательных учреждений. В Новодвинске мы с этой задачей успешно справляемся», - заявил депутат АОСД Андрей Малыгин.

Рабочая группа, объединившись с местными депутатами, проинспектировала три самых востребованных пешеходных перехода:

у школы №2, второго корпуса школы №7 (бывшая 8-я, а затем 4-я), а также у школы №3.

В рабочую группу вошли представители профильных ведомств регионального правительства, управление ГИБДД, сотрудники региональной общественной приёмной, а также директора школ Татьяна Кривоногова и Дарья Попова. На региональном уровне возглавляет рабочую группу руководитель региональной общественной приёмной «Единой России», депутат Архангельского областного Собрания Сергей Эммануилов.

По его просьбе новодвинские дорожные объекты проинспектировал региональный депутат Андрей Малыгин совместно с местными коллегами Василием Суворовым и Евгением Каменевым.

Все три осмотренных объекта полностью соответствуют установленным современным требованиям, а оборудованный пешеходный переход с мигающим светофорным объектом у второго корпуса Школы №7 на ул. Солнечной сдан в эксплуатацию совсем недавно.

Своевременное решение по оборудованию перехода было поддержано на депутатской фракции «Единой России» внесением поправок депутатами Василием Суворовым и Ириной Воловой и было принято на одной из сессий Городского Совета.

После инспектированиях объектов группа специалистов вернулась с докладом в столицу Поморья.

  

24 август 11:35 | : Политика

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