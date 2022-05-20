"Единая Россия" добивается права волонтеров на компенсацию услуг связи

Поправки «Единой России» в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на неё. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда, отметил один из авторов законопроектов, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии», - подчеркнул он.
В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.
«Понятно, что это не доход волонтёра, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат», - отметила Ольга Занко.
Инициативу партии поддержала комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет «Единой России».
Своим мнением относительно выдвигаемой законодательной инициативы поделился член регионального политсовета «Единой России» Алексей Бельков. В прошлом месяце он ездил на Донбасс в качестве волонтёра.
«На территории Донбасса мобильная связь является мерой первичной необходимости, и обеспечивает безопасность волонтёров. Выезжая с гуманитарной помощью к людям, мы постоянно звонили диспетчеру и докладывали о каждом шаге – приехали на такой-то адрес, заходим в квартиру. После того, как передали гумпомощь, звоним и сообщаем, что вышли и у нас всё хорошо, выезжаем в таком-то направлении.
Это необходимо, чтобы волонтёрский штаб понимал, где конкретно находится каждый волонтёр. И в этом случае мобильная связь – способ повысить безопасность добровольцев, чтобы в случае невыхода на связь моментально отправить по последнему адресу группу быстрого реагирования. Соответственно, такие постоянные звонки складываются в большую статью расходов. Поэтому инициатива о компенсации услуг связи – крайне актуальна и необходима», - подчеркнул Алексей Бельков.