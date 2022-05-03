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Свой Патриарх

Сегодня на внеочередной сессии Архангельского областного Собрания Главе Русской Православной Церкви Кириллу (в миру – Владимиру Гундяеву) было присвоено звание «Почетный гражданин Архангельской области».

Проголосовали «за» 40 депутатов (из 41 присутствовавшего), 1 голос «воздержался».

Сессия заняла рекордных 14 минут (вместе с славословиями и исполнением гимнов).

Кроме почета (теперь лауреатов 7), Предстоятель получит единовременную выплату в размере 100 000 рублей и особый нагрудный знак.

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян назвал свершившееся богоугодным делом.

Поморье стало 15-м регионом, где Патриарх Кирилл свой почетный гражданин.

Единственное, что смущает наших наблюдателей – зачем нужно было собирать внеочередную сессию во время новой вспышке ковида в регионе, а не провести торжественное мероприятие в рамках первой осенней?

Впрочем, в наше непростое время лучше ничего не откладывать на потом…

17 август 12:26 | : Политика

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