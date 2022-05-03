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"Единая Россия" добивается реконструкции воинского мемориала на Краснофлотском

На острове Краснофлотском около 50 лет стоит памятник местным жителям, павших в боях за освобождение Родины. На мемориальных плитах, в основании памятника, написаны имена каждого жителя Краснофлотского, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Каждое 9 мая люди возлагают сюда цветы в дань памяти о своих родственниках и соседях, не вернувшихся с фронта.

Однако с каждым годом техническое состояние памятника ухудшается. Декоративная плитка отпадает, краска постоянно отколупывается, а само основание покосилось настолько, что есть риск его обрушения. 

Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов встретился у монумента с и.о. главы администрации округа Майская Горка Андреем Гуляевым и представителем подрядчика, чтобы выяснить, какая судьба ожидает памятник.

 «В региональную общественную приёмную «Единой России» обратились жители Краснофлотского по поводу памятника. Люди выражают обеспокоенность, что за последние полгода памятник наклонился назад, и в какой-то момент может попросту упасть. Это недопустимо. Ведь память о наших предках, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны священна, и мы должны прилагать максимум усилий, чтобы содержать мемориальные комплексы в должном виде», - подчеркнул Иван Воронцов.

Исполняющий обязанности главы администрации округа Майская Горка Андрей Гуляев добавил, что только за текущий год трижды приходилось менять облицовочную плитку. В виду проседания грунта, монумент деформируется, и это приводит к обрушению плитки. Он также отметил, что уже в этом году памятник будет полностью обновлен и заменён на новый.

«Старый монумент мы демонтируем, аккуратно снимем плиты с именами, табличку, изображение солдата. После чего, точно  в таких же размерах и формах сделаем новую железобетонную конструкцию и, скорее всего, заменим основание. Единственное принципиальное изменение – облицовочную плитку заменим декоративной штукатуркой. Так новый монумент будет выглядеть более фундаментально, и будет проще в его обслуживании. Но все остальные элементы сохранятся в прежнем виде», - рассказал Андрей Гуляев.

Директор подрядной организации ООО «Спецтранс» Максим Ропотов подчеркнул, что работы планируют закончить к 30 сентября текущего года. Все необходимые замеры произведены, и уже в ближайшее время специалисты приступят к работам по изготовлению нового памятника. Лишь после этого произведут демонтаж старой конструкции, и замену её на новую.

Иван Воронцов обратил внимание, что весь процесс работ по обновлению памятника находится на контроле у регионального отделения партии «Единая Россия».

 

17 август 06:47 | : Политика

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