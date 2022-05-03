Рука на пульсе города. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей рабочей неделе народным избранникам столицы Поморья пришлось заниматься делами строительными. Не сами строили (на то есть профессионалы), но контролировали и возмущались.
Ситуация в городе к тому обязывала. Сразу два деревянных дома сошли со свай, что вызвало большой общественный резонанс и чуть ли не матерные реплики в соцсетях. И то, подобная ситуация в городе, где еще в достатке этих призраков советского прошлого, стала похожа на детскую игру «на кого бог пошлет».
Депутат Петр Ватутин («Справедливая Россия») Петр Ватутин поблагодарил главу Архангельска Дмитрия Морева за чуткость к пострадавшим, но высказал опасение за будущее своих соломбальских избирателей.
Петр Ватутин:
- Очень часто в мою общественную приёмную поступают жалобы соломбальцев на нечеловеческие условия проживания. Так, например, на грани схода со свай находится дом на Физкультурников, 42 корпус 2. Здесь ситуация опасна ещё тем, что в доме есть газ. Представляете, если он также поедет? Связался с управкомпанией и попросил хотя бы поставить дом на городки. В ближайшее время его обследует мастер, после чего будет принято решение. Держу вопрос на контроле. В ужасающем состоянии пребывает дом на Кедрова, 27. Расселять его планируют лишь в 2026 году. Прошу специалистов администрации Архангельска и лично Дмитрия Морева обратить внимание на эти дома, чтобы не доводить до беды
В свою очередь Владимир Хотеновский («Единая Россия») вместе с архангельским градоначальником и его замом по инфраструктурному развитию Игорем Арсентьевым проинспектировали ход летних дорожных работ, производимых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Были осмотрены улицы Шабалина, Вологодская и Серафимовича. Наибольшую обеспокоенность вызывает отставание от графика на улице Серафимовича, где плотная жилая застройка, и в этом году здесь предполагается восстановить давно изношенное покрытие проезжей части и заменить деревянные тротуары на дорожки в асфальтовом исполнении. Есть опасение в срыве графика, на что было строго указано подрядчику. Что правильно… хватит уже миндальничать.
Владимир Хотеновский:
- Есть и отставание по графику, и проблемы в качестве работ. Сегодня у городской Администрации есть все рычаги, вплоть до немедленного расторжения контрактов, с целью недопущения срывов дорожных работ. Депутаты держат «руку на пульсе».
И уже в самом конце недели спикер городского парламента Валентина Сырова поздравила работников строительной отрасли с их профессиональным Днем:
- Работники вашей профессии востребованы во все времена. Благодаря вам люди обретают тепло домашнего очага и чувство защищённости от проблем и невзгод. Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создаётся вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее. Строительство – это всегда созидание и продвижение вперёд.Желаю вам творческого вдохновения при дальнейшем проектировании объектов столицы Поморья, рабочего задора, успешного достижения поставленных целей. Благодарю вас за профессионализм, ответственность, многолетнее и надёжное сотрудничество. От души желаю вам крепкого здоровья и большого личного счастья, а вашему делу – стабильности и процветания!
Наша редакция с удовольствием присоединяется к вышесказанному.