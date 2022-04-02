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Виноградовская ЦРБ готовится принять первых пациентов

Стройка больницы началась в 2018 году по наказам жителей района и стала одним из обязательств, обозначенных в народной программе реготделения Партии «Единая Россия».

В новом одноэтажном здании площадью более 8200 квадратных метров разместятся приемное и терапевтическое отделения, отделение функциональной диагностики, хирургическое и рентгенодиагностическое отделения, служба скорой медицинской помощи. Предусмотрены кабинеты УЗИ, флюорографии и маммографии, инфекционные боксы, процедурные.

Кроме того, планируется обеспечить больницу пятью новыми автомобилями для перевозки пациентов и доставки биоматериалов для исследований. Ведь Виноградовская ЦРБ оказывает помощь не только жителям Двиноважья и соседних районов, но и пострадавшим в ДТП на федеральной трассе М-8.

Проект строительства Виноградовской ЦРБ несколько раз приходилось менять в связи с тем, что некоторые позиции не были предусмотрены изначально. В частности, диагностическая лаборатория, рентгеновское отделение, не было запланировано и строительство гаража.

Благодаря поддержке депутатов фракции «Единая Россия» в областном Собрании было обеспечено стабильное финансирование строительства. В 2018–2019 годах на реализацию проекта было направлено более 61,5 миллиона рублей, в 2020 году – 128,8 миллиона, в 2021 году предусмотрено более 120 миллионов рублей, в том числе – на разработку проектно-сметной документации для строительства новых объектов ЦРБ.

В больнице также появится потолочный операционный светильник со встроенной камерой, которая позволит во время операции транслировать происходящее, например, в областную больницу и получать обратную связь от более опытных специалистов.

К открытию нового учреждения здравоохранения, сотрудники больницы наводят порядок – намывают окна, стены, полы. Активную помощь в этом им оказывает молодёжная трудовая бригада от Виноградовского местного отделения «Единой России».

Поблагодарить за работу после трудового дня к волонтёрам пришёл секретарь Виноградовского местного отделения Партии Андрей Аннин. Он обсудил с ребятами проблемы и перспективы трудоустройства несовершеннолетних в летний период, а также пообещал помочь с поиском работы.

 
 

03 август 11:20 | : Политика / Экономика

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