Из Архангельской области продожает идти гумпомощь на Донбасс

Без учета помощи по линии Минобороны, только Партией доставлено более 12 тысяч тонн груза.
От Архангельской области на Донбасс было отправлено более 170 тонн гуманитарного груза. Наиболее крупной отправкой стал груз с пиломатериалами – 31 вагон и 6 большегрузов, так необходимый для восстановления инфраструктуры, жилья, социальных учреждений.
Кроме того, депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов и член регионального политсовета «Единой России» Алексей Бельков в составе добровольческого отряда «Молодой Гвардии» работали в гуманитарном центре, оказывали волонтерскую помощь, доставляли продукты жителям Мелитополя и Мариуполя.
«Сейчас волонтерский центр партии организует акцию по сбору книг для школ, библиотек ДНР и ЛНР. Волонтеры партии собрали и укомплектовали уже более 200 книг. Осенью в Поморье планируем проведение юношеского футбольного турнира между командой Архангельска и командой Донбасса. Мы продолжаем оказывать помощь беженцам. Так, в дар семье Лихачевых из Херсона передали бытовую технику, одежду», - рассказал руководитель Архангельского регионального Волонтёрского центра «Единой России» Сергей Эммануилов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.
«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», — рассказал Андрей Турчак.
Он отметил также, что при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.
«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», — сказал секретарь Генсовета партии.
Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги — Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.
«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.
Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.
В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более 1000 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской Роты. Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.
«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР — их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города.
«Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», — подчеркнул секретарь Генсовета.
Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.
«Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», — заключил он.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Первый и самый большой центр помощи «Единая Россия» открыла 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Сегодня в городе работает уже 10 таких центров. Здесь организована раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими боевиками. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.