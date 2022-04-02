Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Битва с грызунами на Выучейского, 55. Финальный аккорд

Во дворе жилого дома Архангельска продолжаются масштабные работы по дератизации. В этот раз тяжелой техникой были выкорчеваны деревья, чьи корни служили убежищем для грызунов. 

Председатель комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря (фракция «Единая Россия») проконтролировал результаты масштабной дератизации во дворе дома Выучейского, 55 в Архангельске. 

Это место получило печальную известность в связи с засильем крыс и многочисленными жалобами жильцов.  Во время предыдущей массовой дератизации, «Единая Россия» договорилась о предоставлении тяжелой техники, песка и грунта для отсыпки территории, взяв расходы на себя. Экскаватором были подняты бетонные плиты, на которых расположена мусорная площадка. Также, на территории возле площадки был снят верхний слой земли и засыпан песок. 

Как рассказывают местные жители, после проведенных работ, крыс стало значительно меньше.

Но проблема ещё не решена окончательно. В качестве своего убежища грызуны используют корни деревьев. Тогда, по инициативе управляющей компании и Виктора Зари было принято решение выкорчевать стоящие на площадке тополя. Сами деревья, заблаговременно были спилены. 

«Чтобы полностью вывести грызунов, требуется сделать еще многое. Сейчас убраны пни, под которыми было обнаружено большое количество нор, далее эти углубления засыплют битым камнем и песком, а затем территория будет благоустроена. Но, учитывая, что крысы активно мигрируют с места на место, необходимо будет проводить масштабную дератизацию всей близлежащей территории», – рассказал Виктор Заря. 

Депутат обещал и дальше контролировать ситуацию, но обратил внимание, что и жильцы должны быть более аккуратными и выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры.

01 август 16:52 | : Политика

Главные новости


Хроники Плавучего университета
Помочь «Почемучке»! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (13)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20