Битва с грызунами на Выучейского, 55. Финальный аккорд

Во дворе жилого дома Архангельска продолжаются масштабные работы по дератизации. В этот раз тяжелой техникой были выкорчеваны деревья, чьи корни служили убежищем для грызунов.
Председатель комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря (фракция «Единая Россия») проконтролировал результаты масштабной дератизации во дворе дома Выучейского, 55 в Архангельске.
Это место получило печальную известность в связи с засильем крыс и многочисленными жалобами жильцов. Во время предыдущей массовой дератизации, «Единая Россия» договорилась о предоставлении тяжелой техники, песка и грунта для отсыпки территории, взяв расходы на себя. Экскаватором были подняты бетонные плиты, на которых расположена мусорная площадка. Также, на территории возле площадки был снят верхний слой земли и засыпан песок.
Как рассказывают местные жители, после проведенных работ, крыс стало значительно меньше.
Но проблема ещё не решена окончательно. В качестве своего убежища грызуны используют корни деревьев. Тогда, по инициативе управляющей компании и Виктора Зари было принято решение выкорчевать стоящие на площадке тополя. Сами деревья, заблаговременно были спилены.
«Чтобы полностью вывести грызунов, требуется сделать еще многое. Сейчас убраны пни, под которыми было обнаружено большое количество нор, далее эти углубления засыплют битым камнем и песком, а затем территория будет благоустроена. Но, учитывая, что крысы активно мигрируют с места на место, необходимо будет проводить масштабную дератизацию всей близлежащей территории», – рассказал Виктор Заря.
Депутат обещал и дальше контролировать ситуацию, но обратил внимание, что и жильцы должны быть более аккуратными и выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры.