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Она всего лишь женщина. Супруга Дмитрия Морева извинилась за резкость формулировок

Появившийся сегодня в социальный сети пост Елены Моревой, в котором она довольно резко высказалась и в отношении Архангельска, и должности, занимаемой ее мужем, вызвал много кривотолков и пересудов. Что называется, погорячилась…

Два часа назад в Сети появилось разъяснение к сказанному под тем же авторством. Приводим текст полностью:

- Я хочу извиниться перед жителями Архангельска за слова, которые написала на эмоциях под откровенно и уже чересчур хамским постом журналиста в адрес мужа!!!!Конечно, я люблю Архангельск и вижу, как город меняется к лучшему. Мне, может быть, больше, чем другим видно, как над этими изменениями работает большая команда людей, в том числе мой супруг. Безмерно горжусь и радуюсь успехам! Семья – место, куда наши мужья возвращаются после напряженных трудовых будней. Безусловно, темп работ очень высокий, особенно в наше короткое северное лето, когда многое надо успеть до морозов, и кому, как не близким, виднее, сколько усилий вкладывается в благополучие города! Всем архангелогородцам еще раз приношу свои искренние извинения, если мои слова кого-то задели.

От редакции: А что, собственно, произошло? Женщины выходят замуж не за мэров, губернаторов или президентов (вспомните Людмилу Путину, в какой-то момент уставшую нести сей тяжкий груз), а за любимых мужчин. Обывательское мнение, что семья чиновников такого ранга купается в роскоши и в ус не дует, безмерно далеко от истины, эта ноша не каждому по силам. Как правило, близкие люди становятся заложниками карьерного успеха главы семейства, и нервы не у всех железные.

Женщина публично высказалась о том, что наболело… оценим и поддержим ее откровенность.

P.S. Пост в поддержку Елены Моревой:

- Елена! Я считаю, что, по сути, вы все верно сказали. В городе Архангельске действительно много проблем, ваш муж старается в меру своих сил их решать и работает практически без выходных и отпусков. Конечно для вашей семьи это непросто, поэтому по-человечески я вас очень хорошо понимаю! Вы искренний человек, все будет хорошо!

29 июль 19:12 | : Политика / Скандалы

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