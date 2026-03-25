Зарплаты футбольных тренеров: сколько получают наставники команд РПЛ

Разговоры о деньгах в футболе обычно крутятся вокруг трансферов и контрактов игроков. Но тренеры в современном футболе — фигуры не менее дорогие и влиятельные, и суммы их зарплат бывают весьма серьёзные.

По данным медиа, в сезоне-2025/2026 клубы Российской премьер-лиги потратят на з/п своих главных наставников около 1,2 млрд рублей. Разброс по доходам у тренеров заметный: кто-то работает за относительно скромные по футбольным меркам деньги, а кто-то получает контракты уровня европейских топ-лиг.

Единоличный лидер: Семак вне конкуренции

Рейтингом зарплат всех тренеров РПЛ поделился журналист и инсайдер Иван Карпов. Самый высокий доход, по его версии, у Сергея Семака. Главный тренер «Зенита» зарабатывает 285 млн в год или примерно 23 млн в месяц. Причём отрыв от ближайшего конкурента выглядит очень серьёзным — почти 100 млн.

При Семаке «Зенит» стабильно берёт золотые медали. За время его работы сине-бело-голубые завоевали 13 трофеев, в том числе шесть чемпионств РПЛ. Также россиянин пять раз признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.

В текущем розыгрыше специалист вместе с петербургской командой может забрать седьмой титул лиги.

Главные преследователи: кто ещё оказался в топ-5

Второе место в рейтинге занимает новый тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо с окладом в 189,9 млн. Топ-3 замыкает швейцарский специалист из ЦСКА. Перед стартом розыгрыша-2025/2026 армейцы предложили Фабио Челестини контракт на 161,4 млн рублей в год.

Также в пятёрку самых высокооплачиваемых попали Станислав Черчесов из «Ахмата» и Мурад Мусаев из «Краснодара». Возвращение первого обошлось грозненцам в 123,6 млн, тогда как зарплата тренера действующего чемпиона России оценивается в 85,5 млн.

Сколько платят остальным наставникам

Дальше начинается более привычная для РПЛ картина — постепенное снижение зарплат. Зарплатные ведомости оставшихся тренеров выглядят так:

Алексей Шпилевский («Пари НН») — 68,4 млн; Михаил Галактионов («Локомотив») — 60 млн; Андрей Талалаев («Балтика») — 48 млн; Игорь Осинькин («Сочи») — 42 млн; Джонатан Альба («Ростов») — 39,8 млн; Ролан Гусев («Динамо Москва») — 30 млн; Магомед Адиев («Крылья Советов») — 26,4 млн; Франк Артига («Рубин») — 21,8 млн; Заур Тедеев («Акрон») — 18 млн; Ильдар Ахметзянов («Оренбург») — 18 млн; Вадим Евсеев («Динамо Махачкала») — 13,8 млн.

Аналитики отмечают, что обнародованный рейтинг не стал сенсацией: в разных лигах мира даже топовые зарплаты тренеров зачастую выглядят скромнее контрактов ключевых игроков. Эти цифры — не столько таблица доходов, сколько демонстрация текущего баланса сил в РПЛ. Где-то он устойчив, где-то только формируется, но в любом случае деньги здесь остаются не причиной успеха, а скорее показателем того, насколько клуб готов рисковать и вкладываться в результат.