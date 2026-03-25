Зарплаты футбольных тренеров: сколько получают наставники команд РПЛ

Разговоры о деньгах в футболе обычно крутятся вокруг трансферов и контрактов игроков. Но тренеры в современном футболе — фигуры не менее дорогие и влиятельные, и суммы их зарплат бывают весьма серьёзные.

По данным медиа, в сезоне-2025/2026 клубы Российской премьер-лиги потратят на з/п своих главных наставников около 1,2 млрд рублей. Разброс по доходам у тренеров заметный: кто-то работает за относительно скромные по футбольным меркам деньги, а кто-то получает контракты уровня европейских топ-лиг. 

Единоличный лидер: Семак вне конкуренции

Рейтингом зарплат всех тренеров РПЛ поделился журналист и инсайдер Иван Карпов. Самый высокий доход, по его версии, у Сергея Семака. Главный тренер «Зенита» зарабатывает 285 млн в год или примерно 23 млн в месяц. Причём отрыв от ближайшего конкурента выглядит очень серьёзным — почти 100 млн.

При Семаке «Зенит» стабильно берёт золотые медали. За время его работы сине-бело-голубые завоевали 13 трофеев, в том числе шесть чемпионств РПЛ. Также россиянин пять раз признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.

В текущем розыгрыше специалист вместе с петербургской командой может забрать седьмой титул лиги. Букмекеры, представленные в экспертных рейтингах сайта Legalbet, оценивают шансы «Зенита» коэффициентами от 2.00. Для сравнения: на ближайшего конкурента, «Краснодар», они дают около 5.25.

Коэффициенты на РПЛ можно найти и у букмекерских компаний других стран. Например, таджикистанские БК предлагают на победу «Зенита» и «Краснодара» 2.05 - 2.30 и около 5.00 соответственно. При этом котировки на РПЛ у различных букмекеров находятся в одном диапазоне, что подтверждает устойчивость оценок фаворитов.

Главные преследователи: кто ещё оказался в топ-5

Второе место в рейтинге занимает новый тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо с окладом в 189,9 млн. Топ-3 замыкает швейцарский специалист из ЦСКА. Перед стартом розыгрыша-2025/2026 армейцы предложили Фабио Челестини контракт на 161,4 млн рублей в год. 

Также в пятёрку самых высокооплачиваемых попали Станислав Черчесов из «Ахмата» и Мурад Мусаев из «Краснодара». Возвращение первого обошлось грозненцам в 123,6 млн, тогда как зарплата тренера действующего чемпиона России оценивается в 85,5 млн.

Сколько платят остальным наставникам

Дальше начинается более привычная для РПЛ картина — постепенное снижение зарплат. Зарплатные ведомости оставшихся тренеров выглядят так:

  1. Алексей Шпилевский («Пари НН») — 68,4 млн;
  2. Михаил Галактионов («Локомотив») — 60 млн;
  3. Андрей Талалаев («Балтика») — 48 млн;
  4. Игорь Осинькин («Сочи») — 42 млн;
  5. Джонатан Альба («Ростов») — 39,8 млн;
  6. Ролан Гусев («Динамо Москва») — 30 млн;
  7. Магомед Адиев («Крылья Советов») — 26,4 млн;
  8. Франк Артига («Рубин») — 21,8 млн;
  9. Заур Тедеев («Акрон») — 18 млн;
  10. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») — 18 млн;
  11. Вадим Евсеев («Динамо Махачкала») — 13,8 млн. 

Аналитики отмечают, что обнародованный рейтинг не стал сенсацией: в разных лигах мира даже топовые зарплаты тренеров зачастую выглядят скромнее контрактов ключевых игроков. Эти цифры — не столько таблица доходов, сколько демонстрация текущего баланса сил в РПЛ. Где-то он устойчив, где-то только формируется, но в любом случае деньги здесь остаются не причиной успеха, а скорее показателем того, насколько клуб готов рисковать и вкладываться в результат.

Главные новости


Накануне Пасхи в Архангельске был задержан православный пикет
Майданек. Сценарий неснятого фильма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Деньги


все материалы
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

