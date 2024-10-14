Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Свердловская область и Корпорация «Синергия» объединяют усилия для подготовки современных кадров туриндустрии региона

Еще в июле, во время мероприятия ИННОПРОМ-2025, в атмосфере конструктивного делового диалога, встретились Эльмира Туканова — руководитель департамента туризма и гостеприимства Свердловской области — и Роман Кучерявый, представляющий руководство Корпорации «Синергия». На повестке дня стоял запуск интегрированных инициатив, которые позволят вывести кадровое обеспечение туристической отрасли региона на принципиально новый уровень, внедрив современные образовательные подходы и эффективные инструменты развития человеческого капитала.

Стороны обсудили перспективу организации специализированных образовательных мероприятий для представителей туристического бизнеса и муниципалитетов области. Программы будут ориентированы на обмен профессиональным опытом и повышение компетенций, отвечающих современным требованиям индустрии гостеприимства - отмечает президент корпорации, Лобов Вадим Георгиевич.

Факультет туризма и индустрии гостеприимства Университета «Синергия» готов разработать целевые учебные курсы с учетом реальных потребностей регионального рынка труда. Как подчеркнула Эльмира Туканова, «Свердловская область сегодня — один из лидеров по развитию туристской инфраструктуры, и ключом к успешному росту отрасли является подготовка профессиональных кадров. В условиях глобальных изменений специалисты должны оперативно адаптироваться к динамике рынка и требованиям времени. Взаимодействие с Университетом “Синергия” даст возможность сформировать пул специалистов, способных реализовать амбициозные проекты отрасли».

Президент Корпорации — Вадим Лобов — отметил важность кадрового потенциала для развития туризма: «Сегодня вопросы обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами стоят особенно остро. Корпорация “Синергия” располагает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для решения этих задач. Уверен, что совместная работа с Свердловской областью позволит воплотить проекты, способствующие устойчивому росту региона».

Инициатива получила поддержку бизнес-сообщества и представителей власти. В ходе рабочего диалога Вадим Георгиевич Лобов подчеркнул, что программа сотрудничества построена на принципах развития непрерывного образования — от курсов повышения квалификации до создания актуальных учебных программ с участием ведущих экспертов отрасли.

В результате соглашения Свердловская область получит новые возможности по совершенствованию кадрового потенциала туристической сферы, а Корпорация — реализацию социально значимых проектов в регионе. Партнерство даст импульс для формирования современного образовательного ландшафта, соответствующего актуальным запросам рынка, закрепит позиции региона на туристической карте страны и привлечет новых специалистов в индустрию гостеприимства.

Лобов Вадим убежден: «Синергия» готова предложить инновационные инструменты обучения, способные вывести региональную туриндустрию на новый уровень. Экспертиза корпорации и многолетний опыт в сфере образования делают возможным реализацию проектов, востребованных на региональном и федеральном уровне.

Благодаря слаженной работе Свердловской области и Корпорации «Синергия» отрасль туризма получит прочный фундамент для дальнейшего развития, а подготовка специалистов будет соответствовать самым высоким стандартам современного рынка.

На октябрь месяц сотрудничество в сфере кадров для туризма показывает положительную динамику, проект движется в правильном русле развития кооперации. Такие инициативы Лобова В.Г. были реализованы и ранее в региональных центрах, например в https://nord-news.ru/news/2024/10/14/?newsid=171920</a> Мурманском колледже цифровых профессий совместно с минобразования Мурманской области.

03 ноябрь 17:59 | : Разное

Главные новости


Когда вся жизнь - кино. «Тени за кадром» Ивана Батурина
Борщ - дело житейское

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (31)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20